Laikusként azt gondolhatnánk, hogy egy hollywoodi produkció sikere kizárólag a történeten és azon múlik, milyen A-listás neveket tudnak leszerződtetni a szerepekre. Bár kétségtelen, hogy ez a kettő is fontos tényező, ugyanilyen nagy szerepe van a kulisszák mögött a casting directornak. Ezt magyarul szereplőválogatónak fordíthatnánk le, és az ő feladata megtalálni a szerepre legalkalmasabb színészeket. Különösen sokat számít, ha szerelmespárról vagy elválaszthatatlan barátokról szól a forgatókönyv. Van, amikor telibe trafál a casting director, és az életben is annyira izzik a levegő a két színész között, mint ahogy azt az író megálmodta. Emlékezz csak vissza, hogy Brad Pitt és Angelina Jolie szerelme is egy forgatáson kezdődött (más kérdés, hogy a házasság a Mr. & Mrs. Smith-szel ellentétben nem lett sikersztori). De bizony az sem ritka, hogy a szereplőválogatáson mellényúlnak, és a főszereplők az életben cseppet sem bírják egymást. Jó esetben persze mi, nézők ebből a moziban vagy a tévé előtt semmit sem érzékelünk. Ahogy valószínűleg az alábbi felsoroláson is meglepődsz majd.

forrás: J. Shearer/WireImage/ Getty Images

Galériánkban olyan hollywoodi szerelmespárokat, elválaszthatatlan barátokat gyűjtöttünk össze, akik a forgatási szünetekben legszívesebben egymás torkának estek volna.

Íme a sztárok, akik valójában ki nem állhatták egymást!

Galéria / 10 kép 10 ikonikus filmbéli páros, akik a valóságban ki nem állhatták egymást Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria

Az Éva Magazin cikke.