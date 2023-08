Nem segíthet rajta, csak a pszichológus? Téves! 10 dolog, amit a mentálisan beteg barátodért tehetsz

Egy felmérés szerint öt emberből egy súlyos mentális problémákkal küzd meg évente legalább egy alkalommal – és ez még egy COVID előtti eredmény, az arány azóta valószínűleg romlott. Bármilyen gyakori jelenségről is van szó, a mentális betegségekkel szembeni stigma hatására az érintettek gyakran nem mernek erről beszélni – még a legjobb barátaiknak sem. Harry herceg nemrég Dax Shepard podcastműsorában mesélt arról, hogy éveken át igyekezett úgy tenni, mintha semmi baj nem lenne vele és még a közvetlen környezetében is úgy tudták, hogy lelkileg stabil. Dax, akit főként vígjátékokból ismerhetsz, és tipikus laza pasi benyomását kelti, hozzátette: ő is fél megosztani másokkal, milyen mentális nehézségei vannak a múltbéli traumái miatt. „Aggódtam, hogy az emberek azt hiszik majd, hogy csak figyelemre vágyom vagy azt mondják, szedjem már magam össze és legyek férfi.” Harry azt felelte, hogy ennek a félelemnek van is alapja, mert sokan annyit tudnak tanácsolni egy mentális problémával küzdőnek, hogy „menjen pszichológushoz”. Gyakran poén vagy sértés formájában mondjuk azt, hogy „neked segítségre van szükséged”, magyarázta a herceg, de e mögött valójában az a gondolat húzódik, hogy „nem tudom, hogyan kezeljem a problémádat, ha meg vagy kattanva, ha nem vagy jól, menj és keress egy agyturkászt”. Harry azt mondja, szerinte egy ilyen reakcióval azt üzenjük a másiknak, hogy elzárkózunk tőle és majd akkor kívánjuk folytatni vele a kapcsolatot, ha már valaki „rendbe rakta”. Csakhogy valójában egy mentálisan beteg embernek nem elég a szakértői segítség – a környezet támogatása ugyanannyira kell neki.

Szükség van rád

Több kutatás bizonyítja ezt: ha egy depressziós embernek például nincs támogató környezete, a tünetei súlyosabbak és nehezebben javul az állapota. Ugyanez igaz a szorongással, bipoláris zavarral vagy skizofréniával küzdő emberekre is. A szülés utáni depresszióval kapcsolatos kutatásokban hasonló eredményekre jutottak, egy másik tanulmány pedig arról számol be, hogy egy traumatikus esemény után növeli a poszttraumás stressz kialakulásának esélyét, ha az érintett mellett nincsenek barátok és/vagy támogató család. Ez pedig azt jelenti, hogy hatalmas a felelősséged, ha valakin azt látod magad körül, hogy mentális gondokkal küzd.

Demi Lovato beszélt erről egy interjúban: azt mondta, hogy körülötte senkinek nem tűnt fel, amikor az étkezési zavara visszatért és túledzéssel próbálta jó formában tartani magát. „Nem látták a vörös jelzést, senki nem gondolta, hogy még mindig mentális problémákkal küzdök – magyarázta. – Bár feltűnt volna bárkinek és közbeavatkozik!” Mindez ráadásul abban az időszakban történt, amikor megjelent Demi Anyone című dala, ami arról szól: úgy érzi, senki nem figyel rá és a barátaival folytatott beszélgetések is tartalmatlanok. Az énekesnő története arra a szomorú tényre világít rá, hogy milyen nehéz segítséget kérni, amikor szenvedsz és nem érzed magad jól a bőrödben. A mentális betegség teljesen maga alá gyűrhet ilyenkor és egyszerűen eszedbe sem jut, hogy a barátaidhoz fordulj – egyedül arra tudsz koncentrálni, hogy túléld egyik napot a másik után, hogy a felszín felett tudj maradni és ne süllyedj el. Ha pedig eszedbe is jut, hogy jól jönne a segítség, meggátolnak a mentális betegséghez kapcsolódó leggyakoribb tünetek: az izoláció iránti vágy, a szégyen és a bűntudat.

Az alábbi tippekkel abban szeretnénk segíteni, hogy mit tegyél és – ami legalább ilyen fontos –, mint ne tegyél, ha felismerted a mentális betegség jeleit valakin, akit szeretsz.

„A kedvesség a legjobb gyógyír” – Lady Gaga Az énekesnő nemrég egy díjátadón árulta el a közönségnek, hogy hosszú időn át küzdött mentális betegségekkel és utólag azt tudja mondani: a titkolózástól maradt beteg olyan sokáig. A Born This Way Alapítványt azért hozta létre, hogy összehozza vele a fiatalokat egy olyan térbe, ahol őszintén beszélgethetnek egymással. Amit a módszerükről mond, azt te is hasznosíthatod a mentális problémákkal küzdő barátaid esetében. „A kedvesség nem egy mellékes dolog nálunk. Ez van minden mögött, amit teszünk. Ez a lencse, amin keresztül a kihívásokkal szembe nézünk. Szerintem szinte minden probléma megoldható azzal, ha kedvesek vagyunk egymáshoz – legalábbis javítható. És bár a kedvességet sokan gyengeségnek tartják, valójában elképesztően nagy a hatalma. Szó szerint megváltoztatjuk vele mások életét!”

A cikk eredetileg a JOY magazin 21/04-es lapszámában, azonos címmel jelent meg.