Szó szerint már nyakunkon a tavasz, és lassan, de biztosan el is pakolhatjuk a gardróbunk mélyére a melegebb téli darabokat, hogy elég hely jusson a szezon igényeinek, na meg persze nekünk maximálisan eleget tevő átmeneti kabátoknak.

Ahogy azt már megszokhattunk, természetesen idén tavasszal is számos régi nagy kedvenc kerül vissza a figyelem középpontjába, így újfent nagy szerep jut majd a bomber, farmer és műbőr dzsekiknek is. Továbbá a szezon trendjeit megidéző szín- és szabásvilággal dolgozó átmeneti kabátok is szóba kerülhetnek, amik akár már önmagukban is képesek lesznek feldobni egy egyébként egyszerű összeállítást. Persze azért még az elkövetkezendő hetekben egy-két plusz réteg elkél, de ez szerencsére láthatatlanul simul majd bele a hozzá társított környezetbe és kicsit sem fog borítani az elképzeléseiden. Mi is ezen gondolatmeneten haladva próbáltuk meg összeállítani a shoppingajánlókat, így mutatjuk is a 2024-es tavasz legjobb vételeit!

Következzen 10 átmeneti kabát 15 ezer forint alatt, amik ár-érték arányban nagyon jó vételek és feldobják az egész megjelenésed!

Galéria / 10 kép 10 kihagyhatatlan átmeneti kabát 15 ezer forint alatt Megnézem a galériát

Még több átmeneti kabát tippre vágynál? Akkor ezt se hagyd ki!

Galéria / 9 kép 3 dzseki, ami jön és 3, ami megy 2024 tavaszán Megnézem a galériát

Az InStyle magazin írása.