Hogyan kell elveszteni egy jó pasit rögtön az az első randin?

Ahogy nézegetem a szexi kezét, feltűnik, hogy a jobb kéz gyűrűsujján be van nyomódva a bőr. Jegygyűrű nyoma. Vajon csak most vette le randi előtt, vagy elvált? Erről még nem is beszéltünk. Próbálom kivenni, mennyire friss a nyom. Elhomályosul a kép. Aztán kitisztul. Aztán megint elhomályosul.

Nem tudom eldönteni. De számít ez most, ebben a tüzes, felhangolt állapotban?

– Jaj, leejtettem valamit, bocs. – kiáltok fel. Lehajolok az asztal alá, és még egy adag rumot zuttyintok az Aldiból rendelt cukros-citromos-lájmos löttybe. – Itt is vagyok. – automatikusan keresztezem a lábam, ahogy felegyenesedek, majd beparázok azon, nem tart-e zárkózottnak. Ha ilyen céges arc, tutti csomó könyvet olvasott a testbeszédről. Aztán elfelejtem: úgyse látja.

Messengerpittyegés. Ránéz a mellette ugrándozó mobilra.

– Bocsi, ezt fel kell vennem. Egy perc. – azzal eltűnik.

Kissé sértve érzem magam. Fél órája tart a randi, és máris leráz. De legalább nem kell leplezni a rumot. Töltök, iszom. Asszem, ki vagyok készülve. Azért nem jellemző, hogy ennyire gyorsan ráizgulok egy pasira. Ez az elmúlt két hónap szövődménye. Ennyi idő kellett, hogy rávegyem magam egy randira, és tessék, úgy viselkedek, mint egy romkom csetlő-botló hősnője.

Hallom, hogy megint a tenderről beszél. Nem unalmas ez a pasi egy kicsit? Múló gondolat, hisz olyan szép a keze. Próbáltam a többit is kifigyelni, amikor telefonálni indult, de túl gyorsan fordított hátat, nem volt idő…

A macska mellém ugrik, hozzásimul az arcomhoz. Basszus, ha meglátja a kettősünket, tuttira bolond macskás nőnek néz, az meg nem a legvadítóbb archetípus. Sicc, sicc, mondom halkan Cirminek, de az makacsul és egyre elszántabban dörgölőzik. Hallom, hogy készül letenni a telefont. Fogom a sértődött állatot, és kihajítom az ajtón.

