Akkor és most! Őrületes, hogyan változott Zoë Saldana stílusa, mióta először lépett a vörös szőnyegre

Zoë Saldana alig múlt 20 éves, amikor szerepet kapott az Esküdt ellenségek című sorozatban, amit aztán a Rivaldafényben című zenés dráma, majd 2001-ben pedig Kirsten Dunst oldalán a Kihevered, haver! című film követett. Érdekes módon 2002-ben figyelt fel rá komolyabban is a szakma, amikor Britney Spears oldalán játszott a Álmok útján című egyébként nagyon rossz kritikákat kapott alkotásban.

A negatív vélemények azonban egy pillanatra sem billentették ki szépen ívelő karrierjének alakulását és a dominikai gyökerekkel rendelkező színésznő ha csak egy kisebb szerep erejéig is, de lehetőséget kapott a 2003-ban bemutatott A Karib-tenger kalózai: A Fekete Gyöngy átkában, 2004-ben pedig a Terminálban. Az igazi áttörést azonban a 2009-es év hozta el számára, ugyanis a Star Trek film mellett ő kapta az egyik főszerepet James Cameron legendássá vált Avatárjában. Ez a két filmművészeti állomás pedig pont elég is volt ahhoz, hogy Zoë Saldana nevét örökre megjegyezze a szakma, és akkor még meg sem említettük A galaxis őrzőit, melynek 3. része épp most került a mozikba, és melynek premierjén megjelenésével mindenkit elkápráztatott!

Ám a Hollywoodban eddig eltöltött közel 24 éve alatt Zoë stílusa nem kis átalakuláson esett át! Kattints galériánkra és kövesd velünk végig a színésznő stílusevolúcióját, és nézd meg, hogy vált a vörös szőnyeg egyik nagy kedvencévé!

Az InStyle magazin írása.