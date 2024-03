Meglepő, de nem a Dűne! A rajongók szerint ez Zendaya eddigi legjobb alakítása

Zendaya mindössze hatéves volt, amikor két barátjával közösen a Fekete Történelem Hónapja alkalmából előadtak egy darabot. Nem sokkal később már egy hip-hop tánccsoport tagja volt, miközben az Oakland School for the Arts diákjaként egyre több színházi szerepet kapott. Karrierjét mégis először modellként kezdte és olyan márkák arca volt, mint a Macy's, a Mervyns vagy az Old Navy, amit pár tévéreklám is követett. 2009-ben feltűnt a Kidz Bop egyik videójában, ahol többedmagával Katy Perry Hot n Cold című dalát dolgozta fel.

2010-ben az Indul a risza! című sorozatban kapta meg első nagyobb lehetőségét, és Rocky Blue karakterével sikerült is elindulnia a hírnév útján. Megannyi videóklip után jött az első tévéfilmszerep, Bella Thorne oldalán tűnt fel a Bar/átok című családi vígjátékban, majd aktívan építette tovább zenei karrierjét. Végül az igazi hollywoodi áttörés 2017-ben, a Pókember: Hazatérés című filmmel jött el a számára, az azóta eltelt 7 évben pedig számos alkotásban és szériában mutatta meg tehetségét! Az elmúlt évben számos elismeréssel jutalmazták munkáját, és többek közt egy Golden Globe- és két Emmy-díjat is hazavihetett. A Ranker most arra kereste a választ, hogy melyik volt mind közül a legemlékezetesebb alakítása. Nos, lássuk!

A rajongók szerint ez Zendaya top 12 szerepe - és nem is akármiért!

Az InStyle magazin írása.