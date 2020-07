Az esti hajmosás után veled is megesett már, hogy egyáltalán nem volt kedved még a szárítással is vacakolni? Ilyenkor kényelmes megoldásnak tűnhet az, hogy hagyod magától megszáradni a nedves tincseket, de ha a lefekvésig ez nem történik meg, lehet, hogy mégiscsak érdemes lenne beindítani a hajszárítót.

Szakértők szerint ugyanis önmagában a levegőn száradás klassz dolog, hiszen a forró hővel nem károsítod a hajszálakat, de vizes hajjal befeküdni az ágyba már kevésbé jó ötlet. Ennek számtalan negatív következménye lehet mind a hajad egészségére, mind annak szépségére is, a kényelmetlen alvásról nem is beszélve. Ráadásul nem túl rövid a negatívumok listája, hiszen 6 különböző okot is felsorolnak szakértők arra, hogy miért ne feküdj le nedves hajjal aludni.

