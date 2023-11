Vilmos herceg szerint teljesen átmosták Harry agyát: a két testvér kapcsolata rosszabb, mint valaha!

Diana hercegné tragikus halála után az egész világ figyelemmel kísérte azt, ahogy Vilmos és Harry két kisfiúból férfiakká cseperednek, és egymás legjobb barátai lesznek. A kötelék szemmel látható volt közöttük, hiszen édesanyjuk elvesztése után mondhatni csak egymásra számíthattak a szigorú királyi kötelezettségek és szabályok mellett.



Aztán Vilmos megismerte Katalint, ami mondhatni csak még jobban megerősítette a két testvér kapcsolatát, hiszen Harry teljes szívvel fogadta be a családba a jövendőbeli hercegnét, ők hárman pedig szerencsére nagyon jól kijöttek.

Aztán megérkezett Meghan, és a dolgok gyorsan megváltoztak. Miután ugyanis Harry szupergyorsan megkérte Meghan kezét, a viszályok elkezdődtek. Először Meghan és Katalin között, később viszont Vilmos és Harry is egyre nehezebben találták meg a közös hangot. Végül Meghan és Harry úgy döntöttek, hogy végleg búcsút intenek Angliának és a királyi családnak, és inkább Kaliforniába költöztek, hogy szigorú szabályok és az angol sajtó gonosz megjegyzései nélkül kelljen élniük.



Ami viszont ezután következett, az egyre nagyobb problémát okozott Harry és Vilmos kapcsolatában. Meghan és Harry ugyanis csak olyan projektekbe kezdtek, amelyekben a királyi családot hibáztatták minden sérelemért, amit átéltek. Megjelent egy dokumentumsorozatuk, egy botrányos interjújuk Oprah-val, Harry pedig kiadta saját memoárját is, amiben tabuk nélkül beszélt a királyi család sötét titkairól. De vajon mi a helyzet most?



A híres királyi szakértő, Omid Scobie új könyve (Endgame) nemsokára megjelenik, de a People magazin pár részletet kiszivárogatott belőle. Ezek alapján viszont nagyon úgy tűnik, hogy Vilmos és Harry kapcsolata rosszabb, mint valaha!



„Vilmos úgy gondolja, hogy Harry az egész világot elvakította (sőt, még a királynőt is!) a nyilvános panaszkodásával és az újdonsült kaliforniai önérzetével. Ráadásul meg van róla győződve, hogy Harry agyát egy terapeutákból álló hadsereg mosta át, emiatt pedig egyszerre mérges és szomorú. Egy forrás szerint Vilmos már egyáltalán nem ismer rá saját testvérére, ami pedig még ennél is szomorúbb, hogy Harrynek ezt az új énjét nem is akarja megismerni” – hangzik el a könyvben.

