Ha egy férfi már a kapcsolat elején személyes ajándékkal lepné meg a szerelmét, akkor nincs könnyű helyzetben, hiszen ehhez érdemes ismernie az imádott nőt. Ajándékkal mellélőni pedig nem nehéz: egészen biztosan minden nő emlékszik legalább egy olyan meglepetésre egy pasitól, amitől bizony elakadt a szava (és nem az örömtől...).

Nos, Vilmos herceg is épp olyan férfi, mint a többiek: attól még, hogy kékvérű, ő is lőtt már mellé ajándékkal, nem is kicsit...

Katalin hercegné annyira féltékeny volt erre a nőre, hogy egy életre eltiltotta Vilmos hercegtől Sztárok Nem érdekel Elolvasom

A háromszoros édesapa a BBC Radio 5 műsorában, a The Peter Crouch podcastban árulta el, mi is volt ez a rémes ajándék:

forrás: GettyImages

Egyszer vettem a feleségemnek egy távcsövet... Azóta sem hagyja, hogy el tudjam ezt felejteni!

Megvan az utód! Ő lett Katalin hercegné legfőbb bizalmasa Sztárok Nem érdekel Elolvasom

Egy TÁVCSÖVET??? Őszintén kíváncsiak lennénk, milyen okból vesz ilyet szíve hölcsének a kapcsolat elején egy pasi, hacsak nem tudja, hogy a lány mondjuk ornitológusnak készül. Vilmos herceg persze próbálta megmagyarázni, miért döntött a távcső mellett, ám az igazásg az, hogy ő se nagyon tudott jó indokot mondani.

Igazán szépen becsomagoltam, nagyon jól festett. Próbáltam győzködni magam, hogy ez egy remek ajándék, hiszen milyen messzire el lehet vele látni. Ő pedig rám nézett, és azt mondta: "Ez egy távcső... Mi folyik itt?" Szóval nem ment túl jól a dolog. Őszintén, halvány gőzöm sincs, miért vettem neki távcsövet!

Galéria / 9 kép 9 érdekesség Katalin hercegnéről és Vilmos hercegről Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria