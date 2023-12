Vilmos herceg lett a legszexibb kopasz férfi 2023-ban, de nem a sármja döntött

Vilmos herceget az a megtiszteltetés érte, hogy ismét ő lett a legszexibb kopasz férfi a világon, ahogy 2020-ban és 2021-ben is. Tavaly csak a dobogó második fokára léphetett fel, mivel Vin Dieselnek sikerült elnyernie az aranyérmet. A kutatást a Reboot nevű cég végezte, amely konkrét kritériumok alapján pontozta a listán szereplő hírességeket. De nem a sárm, az arc és egyéb külső tulajdonságok számítottak a sorrend felállításában, hanem olyan tényezők, mint a magasság, a vagyon, hogy hányszor kerestek rá az illetőre a „meztelen” és „meztelen felsőtest” szavak kíséretében, hogy mennyire csillog a kopasz fejbőrük és összességében mennyire számítanak szexinek. Emellett idén olyan tényezőt is figyelembe vettek, minthogy mennyire bársonyos az illető hangja. Azt már tudod, hogy Vilmos herceg nyerte el az első helyet, de ki került még bele a TOP 10-es listába?

