Victoria Beckham bemutatta a tökéletes ünnepi szettet

divatérzékenységét évek óta nagy csodálattal, és kicsit talán irigykedve figyeljük. A focistafeleség szerepkörből kilépett, ma már ismert és elismert divattervező úgy tűnik sosem tud hibázni. Megjelenése kifogástalan, stílusa kifinomult, így nem találnánk senki, aki alkalmasabb lenne arra, hogy inspirálódjunk az idei ünnepi outfitünket illetően.

Mert igen, ez a karácsony más lett, mint az eddigiek, de az ünnepeket nem szabad elengedni, és hidd el nekünk, hogy tuti manikűr, egy extrább smink, és egy csini szett igenis jobb kedvre fog deríteni érjen utol bárhol is az ünnepi időszak. Azt azonban teljesen megértjük, ha a macinacis és pizsis szettek után, idén nem igazán éreztél rá erre a dologra, ám ha nincs ötleted, kopizd le szettjét!

A divattervező ugyanis a minap mutatott egy tuti ünnepi outfitet, melyben egy piros ruhát párosított egy pink magas sarkúval. Ütős szett! És bár sokak szerint a piros és a rózsaszín nem működik jól együtt, itt a bizonyíték, hogy mégis, sőt, az ünnepek alatt is érdemes a pirosat és rózsaszínt keverni. Itt viszont aztán állj meg, hiszen Vic sem cifrázta továb ezt a merész kombinációt, már csak a járványra való tekintettel felkapott még egy fekete maszkot, ezzel is bizonyítva, hogy még a koronavírus ellenére is lehet stílusos az ember lánya.

