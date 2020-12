8 egyszerű smink, amivel nem lőhetsz mellé a karácsonyi szezonban

Bár ez a karácsony nem lesz olyan, mint az eddigiek, mi a csillogásról akkor sem mondunk le. A karácsonyi bulik elmaradnak, a céges partiknak is annyi, ahogy a családi vacsorák is limitálva lesznek, de ha egyedül kell otthon ülnünk az ünnepek alatt, akkor is szükségünk van egy jó sminkre a lelki békénk miatt. Mert a sminknek különleges ereje van, és igenis még a legrosszabb helyeteket is megszépíti. De milyen is egy tuti karácsonyi smink 2020-ban? Nos, a válasz az, hogy egyszerű!

Ahogy egész évben, az ünnepi trendek között is a gyors és kompakt sminkek hódítanak majd, amiket könnyű elkészíteni, az eredmény mégis kellően látványos. Most el is hoztunk néhányat a kedvenc karácsonyi sminkünk közül, a kérdés már csak az, hogy melyik áll a te stílusodhoz a legközelebb!

