Meg akartam kérni a barátnőm kezét, de véletlenül megtudtam, hogy hónapok óta csal az edzőjével

Egy párkapcsolat sem tökéletes, hiszen rengeteg türelem és kompromisszum kell ahhoz, hogy egy szerelem akár örökre kitartson. Ehhez persze hozzátartozik az is, hogy a felek maximálisan őszinték legyenek egymáshoz, és felállítsák azokat a határokat, amiket aztán elvárhatnak a másiktól.



Van azonban, hogy teljesen rosszul olvassuk a jeleket, és előfordulhat, hogy amíg mi azt hisszük, hogy minden a legnagyobb rendben van, addig a másik fél ezt teljesen máshogy gondolja, és példának okáért már máshol keresi a boldogságot...

Pont egy ilyen történetet osztott meg a minap egy Nate nevű férfi Redditen, aki élete legnagyobb csalódásaként élte meg legutóbbi kapcsolatát... De mondja el inkább ő, hogy mi is történt pontosan:



„Kacey és én 6 évvel ezelőtt jöttünk össze. Mindketten 22 évesek voltunk, nagyon fiatalok és friss diplomások, az összhang azonban szinte azonnal kialakult közöttünk. Ilyet előtte soha nem csináltam, de néhány hónap után úgy döntöttünk, hogy összeköltözünk és a következő szintre emeljük a kapcsolatunkat, ez pedig egyáltalán nem volt megerőltető, sőt! Olyan volt, mintha mindig is együtt lettünk volna, nem is emlékeztem arra, hogy milyen is az, amikor Kacey nem volt a párom. Teltek az évek, és mint minden párkapcsolat, a miénk is megváltozott. Jöttek-mentek a problémák, ráadásul mivel sokat változtunk mindketten, úgy éreztük, hogy nem tudunk elég gyorsan egymáshoz csiszolódni. Kacey nagyon szenvedélyes személyiség, és évente talált magának teljesen más szakmát, amiről mindig azt állította, hogy ez az új életcélja. Én persze próbáltam mindig támogatni, de bevallom, nem volt könnyű, hiszen amíg nekem több helyen kellett dolgoznom, hogy kifizessem a számláinkat, addig ő folyamatosan új álom megvalósításába vágott bele, ezek pedig mind költségesek voltak. Az újabbnál újabb iskolák, képzések nagyon drágák voltak, és bár szívesen fizettem ezeket, mérges voltam rá, amiért egyiket sem fejezte be, minden csak hóbort volt neki és kifogás, hogy ne fogjon bele semmi komolyba” – kezdte a történetet Nate, majd így folytatta:

„Mivel Kacey nem akart soha semmit megbeszélni rendesen, ezért elkezdett bulizni járni nélkülem, majd kitalálta, hogy rendszeresen edezni akar. Az edzés részének örültem, úgy gondoltam, hogy jót fog tenni neki a testmozgás, és talán közben lenyugszik és rájön, hogy mit is szeretne valójában. A dolog egy ideig működött is, Kacey ugyanis teljesen megváltozott. Nyugodt és kiegyensúlyozott volt, mindig jó kedve volt és egyre többször akart edzeni menni. A személyi edzője egy nagyon jóképű srác volt, az viszont kicsit furcsa volt, hogy az edzés után többször is kettesben mentek iszogatni, én pedig egyszer sem mehettem ezekre az összejövetelekbe... Rosszra viszont nem gondoltam, sőt, úgy gondoltam, hogy ideje megállapodni, és közel hat év után szerettem volna megkérni a barátnőm kezét. Mivel tudtam, hogy Kacey imádja az ékszereket, és Pinteresten van is a kedvenc darabjairól egy rejtett mappája, úgy döntöttem, hogy amíg alszik, megnézem a telefonját, hogy kiderítsem, milyen gyűrűre is vágyik igazán. Arra azonban, amit a mobilján találtam, egyáltalán nem számítottam! Amíg a Pinterestjét nézegettem, láttam, hogy folyamatosan üzeneteket kap az edzőjétől, és mivel már nagyon idegesített a sok értesítés, megnyitottam a beszélgetést... Visszagörgetve láttam, hogy úgy beszélnek egymással, mint egy szerelmes pár, és egyértelműen kiderült, hogy már hónapok óta viszonyt folytattak a hátam mögött. Részletesen megbeszélték, hogy hol és mikor fognak találkozni, hogy intim kapcsolatot létesítsenek egymással, Kacey pedig ráadásul rendszeresen panaszkodott rám, amiért én nem támogatom az álmai elérésében, és próbálta meggyőzni az edzőjét arról, hogy már nem szeret engem. Olyan volt az egész, mint egy rossz álom, lefagytam, nem akartam elhinni, hogy ez a valóság. Nekem Kacey volt az egész életem, biztos voltam benne, hogy örökre együtt maradunk, ő pedig így átvert... Másnap reggel megvártam, hogy felkeljen, és higgadtan, de határozottan szembesítettem azzal, amit találtam, és közöltem vele, hogy a kapcsolatunknak vége. Kacey teljesen kétségbe esett, elkezdett sírni és könyörgött, hogy bocsássak meg neki. Mindent megígért, hogy meg fog változni, keres munkát és soha többé nem fog találkozni az edzőjével, de bennem annyira eltört valami, hogy tudtam, hogy ennek már semmi értelme nem lenne. Azóta eltelt fél év, és amíg én még mindig nem dolgoztam fel ezt a csalódást, addig Kacey összeköltözött az edzőjével, az Instagram képeik alapján pedig boldogabbak, mint valaha...”

