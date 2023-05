Az exem megcsalt a húgommal, most pedig egy párként akarnak jönni az esküvőmre

A Redditen mindig terjednek meredek sztorik esküvőkről, párkapcsolatokról és megcsalásokról, ám még mindig van olyan, ami előtt csak értetlenül állunk és nem akarjuk elhinni, hogy ez tényleg megtörtént...



A következő történet is valami ilyesmi, hiszen nagyon nehezen tudjuk magunkat annak a nőnek a helyébe képzelni, aki megosztotta személyes sztoriját a nagyközönséggel annak reményében, hogy tanácsot adjanak neki...

De inkább mesélje el ő, vagyis Claire, hogy pontosan mi is történt!



„Az egyetem első évében összejöttem egy sráccal, Dannel, annak ellenére, hogy a gimis ballagásomon eldöntöttem, hogy egy ideig csak és kizárólag a tanulásra akarok koncentrálni. Dan viszont elképesztően megnyerő volt, helyes, magas, ráadásul sportoló, aki mindent megtett annak érdekében, hogy felkeltse az érdeklődésemet. Végül persze beadtam a derekamat, és egyáltalán nem is bántam meg, mert tökéletes párost alkottunk. Már az első naptól kezdve úgy éreztem, hogy Dan lehet az igazi, hiszen minden megvolt benne, amire csak vágytam. Mindig megnevettetett, nyílt lapokkal játszott, ráadásul a családommal is nagyon jól kijött” – kezdte a történetét Claire, majd így folytatta:



„Az egész egyetem alatt egy párt alkottunk, és sokszor előfordult, hogy velem jött a családom házába az iskolai szünetekben. Nagyon jó volt látni, hogy nemcsak a szüleimmel, de a húgommal is jó viszonyt ápolt, hiszen folyamatosan egymást cukkoltál, viccelődtek és jó barátok is lettek. Ez a dolog viszont a diplomaosztónk után kezdett furcsává válni. A húgom sokszor megkérte, hogy vigye el és segítsen neki vásárolni, amit eleinte támogattam, de miután egyre gyakoribbá vált, hogy csak ketten találkoztak, elöntött egy furcsa érzés. Teljes mértékben megbíztam bennük, mégis volt egy megmagyarázhatatlan görcs a gyomromban, hogy valami mégsem stimmel. Ráadásul több barátnőm is megjegyezte, hogy azért ez nincs egészen rendben, és miért akarnak ennyiszer külön találkozni? Én persze mindig megvédtem őket, de belül engem sem hagyott nyugodni a dolog, és úgy döntöttem, hogy picit nyomozni kezdek” – mondta Claire, majd rátért a sztori legdurvább részére:

„Dan és én már együtt éltünk, és egyik este elment zuhanyozni. Láttam, hogy folyamatosan pittyeg a telefonja, ezért odamentem, és láttam, hogy a húgom írogat neki. Mivel nekem napok óta nem válaszolt, ezért azonnal kiakadtam, nem értettem, hogy vajon miért beszélget a pasimmal folyamatosan, ha velem nincs kedve kommunikálni? Mivel tudtam Dan jelszavát, beléptem a telefonjába, és elolvastam az üzenetváltásaikat jó régre visszamenőleg... Úgy emlékszem, hogy ezekben a percekben konkrétan megszédültem, annyira lesokkolódtam attól, amit olvastam. Egyértelműen kiderült ugyanis, hogy legalább egy éve viszonyt folytatnak egymással, különböző motelekben találkozgatnak, és naponta többször vallanak szerelmet egymásnak. Először azt hittem, hogy ez biztos csak egy vicc lehet, vagy épp álmodom, de sajnos ez a valóság volt, az addigi világom pedig teljesen összeomlott. Amikor Dan kijött a fürdőből, azonnal szembesítettem, ő pedig tudta, hogy ezt nem tudja már kimagyarázni, ezért csak azzal próbált nyugtatni, hogy nem akartak engem bántani, és nem akarták, hogy így tudjam meg. Azonnal kidobtam Dant a lakásból, a húgomat pedig felhívtam és mérgemben azt mondtam neki, hogy számomra halott, és soha többé ne keressen. Dan és a húgom ezek után hónapokig próbáltak kibékülni velem, a húgom a szüleimmel üzent, és próbált meggyőzni, hogy szeret, de Dan élete szerelme, ezt pedig nem tudta, hogyan mondhatta volna el nekem. Végül két év kellett, hogy újra találkozzak a húgommal, ekkor ugyanis megkérték a kezemet, és úgy döntöttem, hogy meghívom az esküvőmre. Kate (a húgom) sírva ölelt át, és azt mondta, hogy mindent meg fog tenni azért, hogy újra jó testvérem lehessen, majd jött az újabb sokk. Bevallotta, hogy Dan és ő még mindig együtt vannak, és szeretné, ha eljöhetne az esküvőmre. Én persze borzasztóan kiakadtam és otthagytam őt, mert egyszerűen nem tudtam mit kezdeni a helyzettel. Azóta is gondolkozom rajta, hogy mit tegyek... Ti mit gondoltok, megengedjem neki, hogy a húgom elhozza az exemet az esküvőmre?”



Természetesen a Redditen rengeteg hozzászólás érkezett a témával kapcsolatban, mi most ezekből szemezgettünk:



„Hát, én valószínűleg meg sem hívtam volna a helyedben a húgodat ezek után, ráadásul úgy tűnik, hogy még mindig nem érzi a tettei súlyát... Nekem ez egy hatalmas NEM!”



„Megértem, hogy mérges vagy, abszolút jogos, de lehet, hogy érdemes lenne kibékülni a húgoddal és az exeddel is, hiszen láthatón ők tényleg szeretik egymást, és nem csak egy futó viszonyról volt szó. Főleg, ha már te is boldog vagy valaki más oldalán, lehet, hogy nem kéne örökre haragban maradni, ő mégiscsak a testvéred.”



„Két lehetőséged van; vagy örökre haragban maradsz a húgoddal, ha nem tudsz megbocsátani, vagy elengeded a múltat és mindkettőjükkel kibékülsz, a haragot pedig végleg elengeded... Dönts úgy, ahogy a szíved diktálja, de ne hozz fél döntést!”

Ha olvasnál még a megcsalásról, akkor valószínűleg ez is érdekelni fog:

Galéria / 10 kép 10 nő elmesélte a pillanatot, amikor megtudta, hogy megcsalta a pasija Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria

De persze olyan történetek is vannak, amelyek pont a másik oldalt járják végig! Ha kíváncsi vagy, hogy egyesek miért csalták meg a párjukat, akkor katt:

Galéria / 9 kép Emberek elmesélték, miért léptek félre, és tényleg megbánták-e a megcsalást Megnézem a galériát