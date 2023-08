Van elég pénzed a nyárra?

A nyári bulikhoz, programokhoz és ősztől az egyetemi élethez nélkülözhetetlen lesz egy jó bankszámla, amelyre az ösztöndíj, a támogatások és akár a szülői segítség is megérkezhet. Ha most nyitod meg a Yelloo bankszámlát (EBKM: 0,01 %), 40.000 forintos Alza kupont is kapsz!

A Raiffeisen Yelloo bankszámla nem csak egy sima bankszámla, hanem kedvezmények és egy olyan klub is kapcsolódik hozzá, amely számos menő előnyt kínál! Ráadásul nagyon sok ingyenes szolgáltatást használhatsz, sőt, ha barátaidnak is ajánlod, még pénzt is kaphatsz a banktól! Lássuk a részleteket! Felejtsd el a költségeket: a Yelloo havi számlavezetési díja és még sok más, a számlához kapcsolódó díj is 0 forint.



Nem lesz gond ha mondjuk telefont szeretnél: ha most új Yelloo számlát nyitsz bármelyik Raiffeisen bankfiókban - vagy 18 éves korod felett akár online, videobankon keresztül - 40.000 forintos Alza kupont kapsz!



Vár a Yelloo Klub, amelynek tagjaként további kedvezményeket kaphatsz országszerte különféle szolgáltatásokra és termékekre.



Érd el a céljaidat: a Yelloo számlához később folyószámlahitel, hitelkártya, vagy bármilyen más banki szolgáltatás is hozzákapcsolható, így még könnyebben valósíthatod meg álmaidat!



Ajánld barátaidnak: minden 2023.09.30-ig leadott ajánlás után Te is, és barátaid is, akik szintén Yelloo számlát nyitnak és megfelelnek a feltételeknek 5.000 forintot kaphat(tok). Rákattantál? 14 és 25 éves kor között vagy?

Akkor kattints ide!

