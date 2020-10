Alig hisszük el, de már csak két hetet kell várni a The Crown új évadára. Már a forgatásokat is minden eddiginél nagyobb figyelem követte, hiszed a történet végre elérkezett a királyi család életének egyik legizgalmasabb pontjához, Diana hercegnéhez.

A The Crown korábbi évadai már így is számos megosztó témát boncolgatott a királiy família életéből, ám kétség sem fér hozzá, hogy mindenki azt várta, hogy mikor tűnik fel Diana a színen, és hogy életének, valamint Károllyal való viszonyának szálait hogyan bogozzák ki a készítők. A szívek hercegnőjét Emma Corrin fogja megformálni, sokan pedig már most, látatlanul úgy gondolják, nála nem is találhattak volna jobbat. Minderre már nem kell sokat várni, ugyanis a The Crown 4. évada november 15-én startol a Netflixen, most pedig megérkezett az utolsó előzetes is a sorozathoz, ami csak tovább fokozza az izgalmakat!

Ez tényleg bombasztikus lesz - nézd csak!



A The Crown híres a remek castingjáról, nézd meg galériánkban, hogy eddig milyen zseniális átalakulásokat láthattunk!

