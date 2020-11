Nyolc új karakter érkezik a Stranger Things új évadába

Már legalább annyira várják a rajongók a Stranger Things új évadát, mint a világon mindenki 2020 végét. Bár a koronavírus járvány - ahogy minden film és sorozat esetében - egy kis szünetet követelt meg a forgatásokban, a Stranger Things készítői 2021-re tutira beígérték az új évadot. Azt már lehet tudni, hogy a Távol Hawkinstól alcímű évadban Oroszországba helyeződik a sorozat sztorija, és mostanra az is nyilvános, hogy rengeteg új karakter érkezik, szám szerint nyolc!

Oroszországban egy börtönben játszódik majd a sztori egy fontos eleme, az orosz börtön őrét pedig egy igencsak kedvelt színész alakítja, a Trónok harca sztárja, Tom Wlaschiha.

A Dmtrij nevű karakter remekül fog állni a színésznek, ezt már előre tudjuk.

A nyolc új szereplő között ott van Robert Englund is, akit milliók ismernek a Rémálom az Elm utcában Freddy Kruegerjeként. Persze a színész most is egy horrorkaraktert fog alakítani: egy pszichiátriai beteget, aki évtizedek óta van az orosz elmegyógyintézetben gyilkosság miatt.

Egy új arc is feltűnik, ő Nikola Djuircko, aki egy Jurij nevű zsiványt formál meg, illetve a Mason Dye, a Teen Wolf színésze is megjelenik a friss szereplők között.

Jamie Campbell Bower, a Legendás állatok és megfigyelésük fiatal Grindelwaldja szintén a pszichiátria egyik fontos alakja lesz.

Egyre jobban várjuk ezt az évadot. Te is?

