Láttad már fiatalon? Tündéri gyerekkori fotó került elő Katalin hercegnéről

Vasárnap ünnepelte a világ az apák napját, és ebből természetesen a sztárok sem maradhattak ki. A közösségi médiát elárasztották a régi vagy új családi fotók, a nosztalgikus történetek, és a megható szavak. Ha már az apáknál tartunk, belőlük bizony a királyi családban is van bőven, így köszöntésből itt sem volt hiány.

A királynő és Fülöp herceg hivatalos oldalán apák napja alkalmából ezért néhány elfeledett fotó került posztolásra:

Utánuk pedig a sort Katalin hercegné és Vilmos herceg követte, ám esetükben június 21-e dupla ok az örömre, ugyanis az apák napja mellett a trónörökös ezen a napon ünnepli a születésnapját is. Vilmos herceg a napot a gyerekekkel töltötte, és ahogy lenni szokott, Katalin hercegné lőtt is néhány szuper fotót az önfeledten szórakozó családról.

Aztán a saját szüleiket is felköszöntötték, így kerülhetett nyilvánosságra Katalin hercegnéről egy gyerekkori fotó, mely láttán azonnal elolvadt a világ. Kíváncsi vagy, milyen gyönyörű kislány volt a hercegné? Akkor kattints egyet jobbra Katalin és Vilmos posztjában!

