Hatalmasat nőttek Vilmos és Katalin gyerekei: új fotók készültek a herceg 38. születésnapja alkalmából

Vilmos herceg vasárnap lett 38 éves, és egyúttal ezen a napon ünnepelték világszerte az édesapák napját is, így nem meglepő módon néhány újabb bensőséges hangulatú fotó készült a családfőről és három gyermekéről. György herceg, Sarolta hercegnő, valamint a kis Lajos herceg is hatalmasat nőtt az elmúlt időszakban! A képeket természetesen most is Katalin hercegné készítette, aki imád fotózni:

Amióta önkéntes karanténba vonult a család, már megünnepelték együtt Lajos herceg, és Sarolta hercegnő születésnapját is, nemsokára pedig György herceg lesz már hét éves! Minden bizonnyal Vilmos herceg is kapott egyet Katalin házi készítésű csupacsokis tortájából, amit minden egyes családi szülinapra elkészít, ám Vilmos herceg számára ez a nap úgy tűnik, hogy sokkal inkább az apák napjáról szólt. Az első fotót ugyanis nem sokkal később egy újabb követte, amelyen Károly herceg és Vilmos herceg látható, amit szintén Katalin hercegné készített. Illetve a nagy ünnepségből a hercegné sem maradt ki, róla egy gyerekkori kép landolt a közösségi médiában az édesapjával.

Isten éltesse Vilmos herceget!

