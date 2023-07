7 híres ember, aki nemet váltott és még népszerűbb lett, mint eddig valaha

Egy nemátalakító műtét hatalmas testi és lelki erőt igényel, nem beszélve arról, milyen fontos a család, barátok támogatása. Különösen nehéz lehet ez akkor, ha az illető híres ember, akinek minden lépését követi a média, ahogy az is kérdés, hogy karrierjüket folytathatják-e a nemváltás után ott, ahol abbahagyták. Nos, Az alábbi sztárok mindezen kérdések és félelmek ellenére sem mondtak le álmukról, és ma pontosan azt az életet élik, amelyikre mindig is vágytak, és mindez még az ismertségüket is előrébb lendítette, miközben sokak szemében példaképpé váltak.

Nézd meg galériánkban, kik azok a sztárok, akik nemváltásuk után csak még híresebbek lettek!

Most pedig nézd végig Hollywood leghíresebb transz férfiának, Elliot Page-nek az átalakulását!

Az InStyle magazin írása.