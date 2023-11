Tóth Gabi sokkot kapott: testvére még előtte is titkolta, mire készül

természetesen ezzel is megosztotta a nézőket, hiszen látványosan volt férjének, Krausz Gábornak akart visszavágni, aki nem mellesleg a Dancing with the Stars egyik versenyzője. A műsor végén pedig egy csókot is váltott ifjú szerelmével, Papp Máté Bencével. Olyan nagy visszhangja volt az adásnak, hogy a legtöbb néző szerint ezt már nem lehetett volna überelni, tegnap azonban sikerült, de most kivételesen nem neki, hanem nővérének, Tóth Verának.

A meglepetések éjszakáján a versenyzők ugyanis egy-egy ismert előadóval adták elő választott számaikat, így történt, hogy Nagy Alexa mellett az aranytorkú, egykori Megasztár győztes, lépett a színpadra. A kamerák egyből Gabi arcát vették, amelyről mindenki leolvasta a megdöbbenést és az örömöt, tehát még ő sem tudott róla, hogy szeretett testvére is a sztárvendégek között lesz.

Gabi állva tapsolt és örült tesójának, akihez azért volt néhány szava:

Gyanús voltál nekem.

Majd hozzátette, hogy Vera igazán rafinált, hiszen amikor itt van, nem tud Hannarózával lenni, aki most nem a nagynénjével, hanem Gabi és Vera édesanyjával volt.

Gabi és Vera egyébként nagyon jó testvérek. Bár utóbbi nem ért egyet néha húga döntéseivel, jelenlegi helyzetében is igyekszik mellette lenni és támogatni.

is sokat változott az új szerelem óta, ahogy ők is:

Itt pedig mindent megtudhatsz az új szerelméről:

