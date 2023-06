Tóth Gabi kislánya még csak 3 és fél éves, máris gyönyörűen énekel - édesanyjától örökölte a tehetségét

és Krausz Gábor nagyon ritkán mutatják meg a nyilvánosságnak kislányukat, ha esetleg posztolnak is róla, a csöppség arca nem látszik, csak göndör fürtjei. Ez ezúttal is így volt, azonban a fanok legnagyobb örömére, most hallható volt egy picit Hannaróza Marika édes hangocskáját, a 3 és fél éves kislány ugyanis egy videón énekelt apukájának.

Így énekel és Krausz Gábor hároméves lánya, Hannaróza Marika

Az aranyos, fekete-fehér videót a büszke apuka, a Séfek séfe sztárja, Krausz Gábor töltötte fel az Instagram-oldalára, ezen az látszik, amint Hannaróza éppen altatódalként énekli neki a Könnyű álmot hozzon az éj című slágert, amit a legtöbben Charlie előadásában ismernek és szeretnek. Nos, már egészen biztos, hogy Hannaróza Marikáé lesz a második legkedveltebb verzió!

A rajongók teljesen odáig vannak a felvételért, többen azonnal azt kommentelték, az óvodás kislány bizonyára olyan tehetséges énekesnő lesz egy nap, mint édesanyja, .

„Jajj, de édes! A gének… Énekes lesz!”

„Hangja, mint az anyukájáé!” – írták a hozzászólások között.

és Krausz Gábor 2019. december 3-án váltak szülőkké, aznap jött a világra Krausz Hannaróza Mária, akit otthon csak Marikának becéznek.

