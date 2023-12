Tóth Gabi és Krausz Gábor hivatalosan is elváltak

Néhány hónappal ezelőtt hatalmas bombaként robbant a hír, hogy az ország egyik legismertebb és legszeretettebb sztárpárja, és Krausz Gábor szakítottak. A különválás híre rengeteg embert meglepett, hiszen kívülről úgy tűnt, mintha a kapcsolatuk maximálisan tökéletes lett volna. Nem sokkal később ráadásul újabb sokkoló pletyka bontakozott ki, ezek alapján szállt ki a házasságból, mert rátalált a szerelem a Fricska együttes egyik táncosának személyében.



Az emberek innentől kezdve egyre inkább Krausz Gábor pártját fogták a szakításban, és nagyon sajnálták őt a történtek miatt. Talán pont ezért jött a legjobbkor számára a Dancing with the Stars című műsor, amiben rengeteget fejlődött extra rövid idő alatt, és végül meg is nyerte a táncos versenyt.



Úgy tűnik ráadásul, hogy sikerült Gabival való kapcsolatát is végleg lezárni, ugyanis a hírek szerint és Krausz Gábor hivatalosan is elváltak a napokban. A hot! magazin információi szerint a Szentendrei Járásbíróság mondta ki a válásukat, és mindkét fél teljes békességgel ülte végig az egész tárgyalást.

