Törpevadászat Wroclawban? Ideális családi program tavasztól-őszig

Wrocław Budapesttől kb. 8 órányi autóútra található Alsó-Sziléziában. Igazi ékszerdoboz és nem véletlenül hívják Lengyelország Velencéjének, hiszen több mint 100 hídjával, kis szigeteivel, lenyűgöző óvárosával, zöld parkjaival és pezsgő éjszakai életével Wroclaw az a város, amit nem lehet nem szeretni. Na és ott vannak a törpék!!

forrás: www.lengyelorszag.travel

A közel 400 kis szakállas gnóm a város több pontján is felbukkan, segítenek nekünk Wroclaw felfedezésében és nem mellékesen nagyon fotogének is. A törpék között bárki megtalálhatja a magához hasonlót, mert van pl. ügyvéd, alpinista, fogorvos, cybertörpe, turista és divattörpe, de bárki rendelhet magának saját törpefigurát is. Elegendő a Városházától kapott engedéllyel felkeresni egy helyi szobrászművészt, aki megalkothatja a város újabb törpéjét számunkra ezzel is gazdagítva Wrocław látnivalóit. Több legenda is van arról, hogyan jelentek meg a városban a törpék. Az egyik szerint a ’80-as évek rendszerellenes mozgalma a Narancs Alternatíva rajzolt először törpéket a kommunista propaganda plakátjaira. Egy másik szerint a régi időkben Wrocławot koboldok lepték el és csínytevéseiket csak a helyi törpék állíthatták meg, köszönetképpen a város szobrot állított nekik.

forrás: www.lengyelorszag.travel

És ha már Wroclawban járunk, nem szabad kihagyni az afrikai faunát bemutató helyi állatkertet az Afrikáriumot sem, de tartalmas program lehet a „mindent a vízről” tudományos központ a Hydropolis is. A rengeteg régi műemléken kívül a város egy igazán különleges építészeti látványossággal is büszkélkedhet, az 1913-ban épült Centenáriumi Csarnokkal, amely 2016-ban felkerült az UNESCO Világörökségi listájára. Gyerekekkel keressük fel Kolejkowot is, ami a legnagyobb makettkiállítás Lengyelországban vonatokkal, Wroclaw miniatűrjével és számos cukisággal.

Kattints a galériára, és garantáltan megjön a kedved az utazáshoz!

