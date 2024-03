Lassan tényleg megérkezik a tavasz és eltehetjük végre a vastag kabátokat és csizmákat, hogy vékony dzsekiben és loaferben vagy épp a kedvenc magas sarkú cipőnkben induljunk el otthonról. A gardróbfrissítésnél érdemes mindig az időtálló darabokra gondolni első körben, hiszen ezeket évről évre elővehetjük. Ilyen például a sneaker, a szling cipő, a balerina és a szandál, melyek idén is helyet kaptak a tavaszi trendek között, de ha kilépnél a komfortzónádból, akkor akár a vitorlás cipőt is bevetheted, ami megosztó, ám annál kényelmesebb. Ha pedig a csinosabb vonalat képviseled vagy gyakran jársz olyan eseményekre, amik megkövetelik a magas sarkú viselését, akkor a legjobb helyen jársz. Máris mutatjuk a tavasz legmenőbb magas sarkú cipőjét, ami nem más, mint a:

Tömbsarkú magas sarkú cipő

Népszerűsége több hullámban jelent meg a divat történetében, először az 1970-es években váltak divatosabbá a vastagabb sarkak, amit a bohém utcai stílushoz kapcsoltak. Természetesen a ’90-es években is felütötte a fejét ez a fajta lábbeli, amit akkoriban a szubkultúrák, a gothok és a punkok is beemeltek a saját stílusukba.

A tömbsarkú cipő nemcsak praktikus választás, hanem kényelmes is, ráadásul minden tavaszi ruhádhoz és szoknyádhoz garantáltan passzol. Ebben garantáltan nem fárad el úgy a lábad, mint egy 10 cm-es tűsarkúban, ezért akár egész nap is tudod viselni, és akkor is a kedvenced lehet, ha nem megszokott számodra a magas sarok.

Az utóbbi néhány évben ráadásul hanyatlani kezdett a tűsarkú cipők népszerűsége, ami érthető, hiszen a koronavírus járvány ideje alatt a kényelmes otthoni viseletek kerültek előtérbe, arról nem is beszélve, hogy nem volt hova felvenni a kedvenc magas sarkú cipőnket.

A tömbsarkú cipő viszont ideális választás lehet akár az irodába, akár a hétköznapokra, tökéletesen illik szoknyához, nadrághoz, farmerhez és overálhoz – mindennel jól mutat. Ráadásul számos fazon jelent meg a piacon, a csukott orrú cipőtől kezdve a szlingeken keresztül a szandálokig, így lesz miből választanod, ha beszereznél egyet. A divat szakértői szerint azért is népszerű ez a fajta cipő, mert átmenetet képez a vastag platform és a tűsarok között, amivel ideális választássá válik szinte bármilyen korosztály számára.

