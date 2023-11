t már karrierje kezdetén is sok szerepet kapott, hiszen több kosztümös filmben és sorozatban tűnt fel, amiket szeretett is csinálni. Ezt mutatja az is, hogy még 2022-ben is szerepelt egy ilyen alkotásban, ami az Apple TV-n jelent meg, Az assexi kígyó"címmel. Ám az igazi hírnevet Loki, a Marvel univerzumban alakított karaktere hozta el, hiszen ma már szinte nincs olyan ember, aki ha elképzeli a csínytevés istenét, ne arcát képzelné oda.

Loki a Thor filmektől kezdve az első Bosszúállókon át egészen a saját sorozatáig jutott, aminek 2. évada már nemrég megérkezik a Disney+ oldalára! Perzse Tom nem csak a kosztümök és a fantasy világában mozog otthonosan, hiszen megfordult már horrorban, drámában, de még akcó filmekben is.

Most össze is gyűjtöttünk legjobb munkáit, amikben a színész zseniálisan alakított, neked pedig mindenképp látnod kell egyszer őket!

Az InStyle magazin írása.