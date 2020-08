Most azonban a hivatalos tárgyalások is megkezdődtek a filmmel kapcsolatban, így már egészen biztos, hogy az Oscar-díjas színészt láthatjuk a fabábu édesapjának bőrében. Természetesen a rajongókkal madarat lehet fogatni, ugyanis Hanksnél keresve sem lehetett volna tökéletesebb színészt találni erre a szerepre.

Főleg, hogy a neve mindig biztosíték egy film sikeréhez. A filmet az a Robert Zemeckis rendezi, akinek a nevéhez olyan filmek köthetőek mint a Forest Gump, a Vissza a jövőbe, A számkivetett vagy éppen a Roger nyúl a pácban.

Így Hanks és a rendező nem most dolgoznak majd először együtt. Sőt mi több, közös munkáikat mindig egy Oscarral koronázták meg, ezért nem kizárt, hogy a készülő Disney produkcióval is így lesz.

Az eredeti rajzfilmet egyébként 1940-ben mutatták be, amely Carlo Collodi regényén alapult. A 70 éves rajzfilmet azóta többen is megfilmesítették, de egyik sem hagyott mély nyomot a nézőkben. A készülő élőszereplős filmben azonban Hanks mellett több A-listás sztárt is szeretnének megnyerni, illetve a történeten is csavarni akarnak egyet.

