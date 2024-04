Timothée Chalamet alakításai mellett természetesen finom, mégis hihetetlen szexis és extravagáns megjelenésével is sikert sikerre halmoz. Nem csoda hát, hogy a hollywoodi rendezők és persze a nők is a lábai előtt heverenek. Bár a sármos sztár mindig nagyon óvta a magánéletét és soha nem is nyilatkozott róla bővebben, ritkán azért el lehetett csípni egy-egy komolyabb kapcsolatát. Tény és való, hogy nem tartozik azok közé a híres férfiak közé, akik skalpokat gyűjtenek Hollywoodban, Timothée ugyanis sokkal inkább szereti az elköteleződést és a szenvedélyes szerelmet, amit jelenleg Kylie Jennerrel él meg.

A sminkmogul azonban csak egy azok közül a híres nők közül, akikhez Timtohée Chalametnek köze volt. A következő válogatásban most az összeset egy csokorban gyűjtöttük.

Ha kíváncsi vagy, mely sztárokról van szó, akkor katt a galériára!

Galéria / 5 kép Összegyűjtöttük TImothée Chalamet leghíresebb szerelmeit: kivel illik össze a legjobban? Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria

Ha pedig imádod Timothée-t, akkor csekkold le a legjobb vörös szőnyeges megjelenéseit is:

Galéria / 10 kép Timothée Chalamet legjobb vörös szőnyeges megjelenései Megnézem a galériát