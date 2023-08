A TikTok felületéről az utóbbi években hihetetlen sok trendhullám indult világhódító útjára, és bár sokak szerint kicsit sem egészséges az a fajta fogyasztói tempó, amit a közösségi platform felhasználói diktálnak, de úgy néz ki, azért vannak ennek az egésznek olyan értékelendő oldalai is, amire őszintén megvallva senki se számított.

A 29 éves Angelica Hicks például 2021 óta mutatja meg azt, hogy a leselejtezett ruhák mellett WC-papírból, sőt akár szemeteszsákból is lehet nagyot alkotni, projektje pedig olyan nagy népszerűséggel fut, hogy azóta TikTokon több mint 312 ezer követőt gyűjtött össze, de nem mellesleg Instagramon is egy szerény 156 ezres rajongóbázist tudhat magáénak. Mint mondja „A videóknak nem az a célja, hogy rossz fényt vessen a külsőre. Csak néha látok egy ruhát, és arra gondolok… tudok megfizethető változatot készíteni belőle, és ez az egész folyamat vicces.” Posztjaiban a kifutón látott ötletek mellett eddig olyan sztárok ruhaválasztásainak hulladékból koppintott változatát mutatta be, mint Florence Pugh, Kim Kardashian, Taylor Swift vagy Nicola Peltz Beckham. Angelica Hicks munkáira a szakma is felfigyelt és szívesen kérik fel egy-egy együttműködésre is bizonyos művészeti projektek kapcsán, dolgozott már többek közt a Metropolitan Művészeti Múzeummal a 2019-es MET-gála során, a Rockefeller Centerrel, a Net-a-Porter Grouppal és a Guccival.

És hogy milyen hihetetlen ötleteket képes megálmodva? Kattints tovább és mutatunk is párat!

Galéria / 8 kép A TikToker, aki háztartási hulladékból álmodja újra a sztárok ruháit Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria

Most pedig következzen 4 tényleg botrányosabb TikTok trend, aminek létezése előtt értetlenül állunk!

Galéria / 4 kép Minden idők legbotrányosabb TikTok trendjei Megnézem a galériát

Az InStyle magazin írása.