Még javában tart a nyár, a nagy melegben pedig a legtöbben vágyunk a jeges finomságokra, a fagyira és a jégkrémre, na meg persze mindenre, ami kicsit is hűsítő hatással bír. Nem véletlen, hogy most még többen keresnek rá a jeges receptekre a neten is, különösen a TikTokon, ahol mindenféle tippet és trükköt lehet eltanulni. Így történhetett, hogy előtérbe került egy olyan McDonald’s fagyi hack, ami nagyon megosztotta a közönséget.

Több mint 9,8 millió megtekintésnél jár már a videó, amit eredetileg Janelle Flom osztott meg a TikTokon, és közben elárulta, hogy ez a kedvenc desszert trükkje. A felvételen az látható, hogy a kocsiban ülnek és elővesznek egy nagy műanyag ételtároló edényt. Ezután elkezdik a Mekiben vásárolt tölcséres fagyikat beletenni egyesével úgy, hogy a tölcsér álljon felfelé. Ezután egy kanál segítségével egyszerűen csak összetörik a kelyheket úgy, hogy összekeveredjen a fagyi és az ostya. És itt még nincs vége! Ezután jönnek rá a cookies darabok, a csokiöntet és a színes szórós cukor.

Ezután már fogyasztható is, persze csak akkor, ha nem szeretnéd előtte egy kicsit lefagyasztani, hogy összeérjenek az ízek. Természetesen nem csak Mekis fagyival működik, főleg, hogy Magyarországon jelenleg nem kapható ez a tölcséres változat. Épp ezért más trükköt kell bevetned, ha el akarod készíteni a receptet: mondjuk a csavart fagyi is megteszi, és a legjobb, hogy azzal díszíted és édesíted, amivel csak akarod.

Ahogy általában az összes ehhez hasonló recept, úgy ez is két táborra osztotta a netezőket. Van, aki szerint zseniális ötlet, sőt már maga is kipróbálta a hacket, míg más szerint időpocsékolás és a tölcséres fagyit érdemes a hagyományos módon fogyasztani, míg aki jégkrémre vágyik, annak érdemes jégkrémet vásárolnia. Van, aki pont azt emelte ki a hackben, hogy a jégkrémből hiányzik ez a fajta krémesség, plusz a személyre szabhatóság, így az egyik kedvenc nyári trükkje lett ez a recept.

