Közös tetoválást szeretnétek a tesóddal? Mutatunk 10 imádnivaló mintát

Te is abban a szerencsés helyzetben vagy, hogy a tesódra nem csak testvérként, de egyúttal a legjobb barátodként is tekinthetsz? Akkor valószínűleg már megfordult a fejetekben, hogy egy közös tetoválással is a világ tudtára adjátok, mennyire közeli a viszonyotok. Ha mindeközben viszont gondot okoz eldönteni, milyen minta lenne a legtökéletesebb, érdemes az alábbi tetkókból inspirálódni! Színes, fekete-fehér, felirat vagy minta; mindenre van egy-egy javaslatunk!

1. Gyerekkorotok emléke

A képen látható tesók úgy döntöttek, hogy gyermekkoruk egyik közös emlékét tetováltatják magukra. Így esett a választásuk közös hálószobájuk ablakára, amit oly sok éven át figyeltek együtt.

2. Apró minta

Azoknak, akik nem szeretnének túl feltűnő tetoválást, hanem sokkal inkább egy kisebb, alig észrevehető mintát választanának, íme egy szuper inspiráció.

3. Három grácia

Ha hárman vagytok tesók, akár ez a cuki minta is passzolhat hozzátok. A képen látható testvérek mind magukra tetováltatták azt, hogy hányadikként születtek a családba!

A cikkünk itt még természetesen nem ért véget! Kattints a galériára, ahol mutatunk még több szuper tetoválást, amit te és a tesód biztosan imádni fogtok!

