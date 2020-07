Kutyát szeretnél? Teszteld, melyik fajta illik leginkább hozzád!

Egy kisállat befogadása hatalmas felelősség, hiszen egy kutya 10-15 évig is élhet. Ezért nagyon meg kell gondolnod, hogy milyen házi kedvencet is válassz, hogy mindenképpen passzoljon az életmódotok és a személyiségetek.

6 kutyafajta, amit nem jó ötlet lakásban tartani Életmód Nem érdekel Elolvasom

Fontos, hogy tisztában legyél azzal, hogy az adott kutyusnak mekkora az energiaszintje, mennyi mozgással érzi jól magát és mindezt tudod-e számára biztosítani. Nem beszélve az állattartás anyagi vonzatáról, hiszen az oltások és a megfelelő táp is biztos kiadásnak számítanak hosszú évekig.

De ha végleg elhatároztad magad, akkor gratulálunk: életed legjobb döntését hoztad meg. Egy kutya ugyanis hűséges társad lesz jóban-rosszban, aki feltételek nélkül szeret majd. Az alábbi tesztre kattintva pedig megtudhatod, hogy milyen fajtát is válassz.

Fontos, hogy ne ár alapján válassz kutyust! Ha nem engedheted meg magad, hogy egy tenyésztőtől vásárolj, akkor se válaszd a szaporítót, hanem inkább nézz körül a menhelyeken, hiszen (sajnos) rengeteg fajtatiszta kutyust találsz ott is, de a keverékek is hálás szeretetgombócok. Hogy mennyire, azt a galériánkat fellapozva magad is láthatod.

Galéria / 15 kép Kutyák azelőtt és azután, hogy örökbefogadták őket Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria