Teszt: csak a legokosabb emberek tudják megoldani ezt a számrejtvényt

A matematikai feladványokat nem mindenki szereti, hiszen a megfejtésük első ránézésre sokszor óriási kihívásnak tűnhet. Pedig a számrejtvények megoldása aligha lehetne más, mint logikus, és fantasztikus érzés, amikor rájövünk a helyes válaszra. A most következő kérdésre például csak a legintelligensebb emberek tudnak felelni, úgyhogy, ha sikerrel jártál, akkor igazán büszke lehetsz magadra! Amennyiben pedig már első pillantásra is túl könnyűnek tartanád a feladatot, akkor emeld a tétet: próbáld megoldani a rejtvényünket mindössze egy perc alatt. A cikkünk alján természetesen megtalálod a megfejtést is, szóval ne less!

kezdődhet a fejtörés?

Kész vagy? Esetleg feladtad a matematikai küzdelmet?

Akkor elemezzük ki együtt a hétfői kódot!

HÉTFŐ = 516

A szóban található betűk száma: 5

Hányadik napja ez a hétnek? 1

A két szám összege: (5+1) 6

Tehát így lett a hétfő kódja: 516

Megvan a megfejtés?

