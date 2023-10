Terjed a betegség, amitől már a 30 éven aluli nők sincsenek biztonságban

A HPV nevét sokan ismerik a köztudatban, de talán kevesen tudják, hogy milyen tünetekkel jelentkezik, és hogyan tudunk védekezni a világ egyik leggyakoribb szexuális úton terjedő betegsége ellen. Bizony, hazánkban a nők esetében a második, a férfiaknál pedig a harmadik leggyakoribb halálok a HPV által okozott daganatos megbetegedés. Ne aggódj, most választ adunk a leggyakrabban előforduló kérdésekre!

Mi az a HPV?

A bőrön és a nyálkahártyán sejtburjánzást okozó víruscsalád nagyjából 170 típusa ismert, amelyből minimum 40 kórokozó az intim területeken okoz tüneteket.

Mik a tünetek és hogyan terjed a vírus?

A vírus nem csak nemi úton terjed, ez esetben vírusos szemölcsök többnyire a tenyéren és a talpakon jelennek meg. Amennyiben szexuális úton terjedő HPV-ről beszélünk, az mindkét nem esetében az intim testrészeket érinti, nem feltétlen kell azonban hozzá nemi együttlét, hiszen akár a bőrfelületek érintkezésével vagy tárgyak, például törölköző közös használatával is átadható. A kezelés pedig azért kiemelten fontos, mert a férfiak sok esetben tünetmentesen hordozzák, de így is fertőznek.

A rettegett kórkép: méhnyakrák

A HPV különösen veszélyes a nőkre, mert szövődményként akár méhnyakrákot okozhat, de egyes kutatások szerint a HPV mindkét nem esetében a szájüregi daganatok és a torokrák kialakulásához is vezethet.

Mit tehetünk ellene?

Az orvosok nem győzik hangsúlyozni a védőoltások fontosságát, amely már hazánkban is elérhető: az általános iskolás lánygyermekek szülei szabadon választhatják és ingyenesen igényelhetik, és így hosszú távon biztosíthatják a fiatalok védettségét a veszélyes vírus ellen. A szakértők szerint az ingyenes oltási lehetőséget érdemes lenne a fiúkra is kiterjeszteni, és mindenképpen a szexuális élet megkezdése előtt ajánlják az oltás beadását, de akár felnőttkorban is alkalmazható.

forrás: Getty Images Az éves nőgyógyászati kontrollvizsgálat kiemelten fontos a HPV kiszűrésében.

Mi a teendő, ha megfertőződtünk?

Azt mindenképpen fontos tudni, hogy a HPV nem jelent rögtön halálos veszélyt. A tünetek mértéke nagymértékben függ attól, hogy mennyire erős az immunrendszered, így akár spontán módon is gyógyulhat. A védőoltás viszont azért ajánlott, mert ha egyszer megfertőződtél, az sem jelent automatikus védelmet, később újra kialakulhat a fertőzés, és megjelenhetnek a rosszindulatú hámelváltozások vagy szemölcsök.

Ha bizonytalan vagy, tesztelj!

A HPV kiszűrésére általában nőgyógyászati kontroll során végzett citológiai vizsgálat elvégzése után van lehetőség. Ha rossz eredményt kaptál, és HPV-gyanú merül fel, HPV-teszt szükséges. A szakértők szerint ez azért kiemelten fontos, mert a fertőzöttség esetén minél hamarabb meg kell kezdeni a betegség kezelését, hogy az ne okozzon súlyosabb tüneteket, ne adhassuk tovább, és ne térjen vissza a jövőben.

Gyanú esetén a gyógyszertárakban is elérhető önmintavételes HPV-gyorsteszt is, amellyel ki lehet szűrni a HPV-vírus jelenlétét, azonban ezek sokkal kevésbé bizonyulnak hatékonynak, mint egy szakember által végzett szűrővizsgálat.

forrás: Unsplash / Ed Us A HPV ellen védőoltással védekezhetünk.

Galériánkban olyan nemi betegségeket gyűjtöttünk össze, amelyek tünetei kevésbé ismertek a köztudatban.

Galéria / 6 kép A nemi betegségek kevésbé ismert testi tünetei Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria

Forrás1 , Forrás2

Az Éva Magazin cikke.