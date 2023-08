Dobai Attilát nehéz egy szóval leírni, hiszen nemcsak színész, hanem énekes, fotós és napjaink egyik legmenőbb TikTok-sztárja is. A nem mindennapi tehetség több mint 100.000 TikTok-követőt gyűjtött mindössze egyetlen egy év alatt, ezzel pedig az idei JOY Social Media Award #TikTok-berobbanók kategóriájának jelöltje lett. Ati amellett, hogy mindig is a szereplést tartotta élete útjának, a lételeme elsősorban az emberek motiválása és megnevetettése is, ugyanis ebből meríti az energiáit.

Minden pénteken más-más sztárok és influenszerek telefonjába nézünk bele, méghozzá azért, hogy végre képet kapjunk az igazi énjükről és persze a legféltettebb titkaikról. Ezen a héten azt néztük meg, hogy Dobai Ati milyen videókat, profilokat szeret megnézni, milyen tartalmakat ment le, illetve mire keresett rá utoljára a Google-ban. És persze, ahogy eddig minden kedves TelóTitkok vendégünk, így ő sem mentesült a feladatok alól. Ha kíváncsi vagy, hogy mit kellett megtennie a színésznek, akkor most megnézheted:

