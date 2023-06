Ilyen volt a 2023-as JOY Social Media Awards gála - nézd vissza a teljes adást!

Hetedik alkalommal is összegyűltek az online világ legnagyobb hatású csillagai a JOY Social Media Award gáláján. A közönség és a szakmai zsűri döntésének köszönhetően a díjazottak közt szerepel többek közt Erős Antónia és Szellő István párosa, Tóth Andi, , Szabados Ági, és Sydney van den Bosch is. Idén először #TikTokTanár kategória is szerepelt a kiírásban – itt Marik Laura győzelmét szavazták meg a netezők.

A vendégeket FIAT500 legújabb elektromos modellje fogadta a Madam és Botellón teraszán. A welcome drinkről és a jó hangulatról a Sierra Tequila gondoskodott, vendégeink #glittertouch sminkjét a Maybelline munkatársai készítették el.

A JOY Social Media Award #őszinténaszépségért kategóriáját idén az Ilcsi támogatta, a GAMER kategória támogatója pedig a Dell volt. #JOYFITT rovatunk állandó szponzorával a PUMA-val is találkozhattunk a helyszínen, az est fényét pedig a Teilor gyémántjai is emelték.

Az esti snacket a POPcornBar biztosította, aki pedig pörgős szelfizésre vágyott, az a Selfie Spinnerrel segítségével örökíthette meg a buli hangulatát.

A díjátadót követően szerkesztőnk, Bíró Eszti készített interjút a győztesekkel és a jelöltekkel!

A #TikTokTanár kategóriát Marik Laura nyerte, de a jelöltekkel együtt adott interjút:

A #PÉLDAKÉP kategória győztese csodálatos Sydney van den Bosch lett, aki nem egyszerűen példakép, hanem igazi harcos is!

A képernyőkedvencei kategória győztesei Erős Antónia és Szellő István lettek, akik már 25 éve, töretlenül társai egymásnak a képernyőn.

Somhegyi Krisztián, aki a #JOYFitt kategória győztese lett, a vele készült interjúnkban mondta el, milyen bizonyosságot is nyert a díjjal az, hogy értékes dolgokat ad át a követőinek.

a #BESTOFPODCAST kategória győztese lett, és elárulta, hogy akkor is készítene podcastot, ha csak az anyukája hallgatná:

A legfittebb influenszer tartalmas köszönőbeszédét is értékelte a közönség:

A #HALLGASSHAZAIT díj nyertese TÓTH ANDI lett!

Törőcsik Franciska zsebelhette be a trófeát az #ŐSZINTÉNASZÉPSÉGÉRT kategóriában, az Ilcsi támogatásával

2023-ban Sydney van den Bosch lett az év #PÉLDAKÉP-e a JOY SMA-n

A #TIKTOKBEROBBANÓ kategória győztese, Mészáros Csabi otthonról üzent a szavazóknak:

Az év podcastja a JOY SMA 2023 szavazói szerint: LEVENTE KLUBJA!

A JOY SMA 2023 díjátadón az év #TIKTOKTANÁR-a díjat Marik Laura hozta el!

Szabados Ági #BRANDÉPÍTŐK kategóriában győzött és azt üzeni: "Hajrá olvasás!":

Erős Antónia komoly gondolatokkal köszönte meg a #KÉPERNYŐKEDVENCEI díjat:

Az első JOY SMA #GAMER kategória nyertese: Luca, a CS GO-s lány!

