Míg régen, az okostelefonok kora előtt akár 1 hétig is bírta a telefonok aksija a strapát, ma már nagy átlagban 1 nap a maximum üzemidő, amíg szolgálatra készek tudnak maradni. Valószínűleg 20% alatt már te sem szívesen nyúlsz a telefonodért, nehogy hirtelen lemerüljön, főleg, ha épp útközben vagy valahol és nincs a közelben egy konnektor, ahol fel tudnád újra tölteni. Ráadásul egy ponton az akkumulátor veszít a kapacitásából, ami azt jelenti, hogy míg az elején akár másfél napon keresztül is görgethetted a TikTokot anélkül, hogy töltened kellett volna a telefonodat, egy idő után ez az idő lerövidül. Így nem véletlen, ha téged is érdekel, hogy milyen tippekkel, trükkökkel lehetne elérni, hogy tovább bírja a telód pár órával.

És miért merül ilyen gyorsan? A válasz egyszerű:

„A lítiumion-akkumulátor élettartama általában 500 ciklus, azaz nagyjából másfél év. Egy ciklus egy teljes feltöltést jelent. Tehát minél több teljes cikluson megy keresztül az aksi, annál hamarabb kell majd cserélni”

– mondja Liz Hamilton, a Mobile Klinik egyik igazgatója a Reader’s Digest magazinnak.

Ha pedig szeretnéd egy kicsit kitolni az üzemidőt, mindössze annyi a dolgod, hogy az akkumulátort 25-85% töltöttségi szint között tartsd. Ha csak részlegesen töltöd a telódat, az lelassítja az aksi kimerülését.

„Az akkumulátor legnagyobb ellensége, ha mindig 100 százalékig töltöd fel. Sok embernek ez a szokása, és észre sem veszik, hogy milyen károkat okoznak ezzel”

– mondja a szakértő. Szóval a trükk lényege, hogy ne hagyd lemerülni a telefonodat 25% alá, de ne is töltsd túl. Ez persze minden eszközödre igaz lehet, amiben lítiumion-aksi található, nem csupán a telefonodra.

Ezek is segíthetnek:

csökkentsd a képernyő fényerejét

tiltsd le a helymeghatározó funkciót

kapcsolj ki bizonyos értesítéseket és alkalmazásokat

használd az alacsony töltöttségi módot

Persze akkor sincs semmi baj, ha véletlenül egész éjszakára a töltőn hagyod az eszközt, ezek csak irányelvek, amiket érdemes betartani, ha szeretnéd kihúzni az akkumulátor élettartamát, vagyis végső soron pénzt szeretnél spórolni.

És ezt olvastad már?

Galéria / 3 kép 3 dolog, amit ne tárolj a mobiltelefonodon Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria