Melyik karácsonyfa típus vagy a csillagjegyed alapján? Megmutatjuk!

Angliával kapcsolatban mi jut eszedbe? Eső, délutáni tea, királyi család. Ezek talán a legáltalánosabbak, de az angol tudósok lelkes munkájának köszönhetően, most már igazán eszünkbe juthatna Angliáról az a sok tanulány is, ami évről évre napvilágra kerül. Mint ahogy a legutóbbi is, melyet a Surrey Egyetem hozott nyilvánosságra. A tanulmány során azt vizsgálták, hogy hogyan hat az emberre az élő növény, azon belül karácsonykor a nappaliba költöztetett élő fenyő közelsége.

A tanulmány azt mutatta, hogy az emberek fizikai és pszichés állapotát nagyban javította az élő növény jelenléte. A műanyag fenyű nem tudja ugyanis visszaadni a valódi növény zöldjének mélységét. Nincs illata és nincs meg az a természet adta –nem lehet más mondtani mint– természetessége.

Így karácsonyoznak ők: 11 ünnepi celebfogás, amit egyik évben sem hagynának ki Advent Nem érdekel Elolvasom

A karácsonyfa pedig még díszbe is öltözik általunk, ami a Surrey Egyetem szerint külön tanulmánynak is minősül, hisz változatos megjelenése bizony az emberi lélek sokszínűségét mutatja. Színes, egyszínű, natúr vagy épp tiszta ragyogás. Precizen szimmetriába lőtt vagy épp ahogy esik, úgy puffan díszítést kap egy fenyő, mind-mind minket, feldíszítőit mutat be.

Lássuk, hogy a karcsonyfa pszichológia és a horoszkóp találkozásából milyen tudásanyag született meg, mert bizony a tanulmány annak is utána járt, hogy a horoszkópunk alapján milyen karácsonyfa-típusok vagyunk.

Milyen szobanövény van a lakásodban? Ezt árulja el a személyiségedről Hogyan? Nem érdekel Elolvasom

Galéria / 12 kép Karácsonyfa típusok horoszkóp alapján Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria

Hogyan díszítsd a karácsonyfádat úgy, mint egy profi Advent Nem érdekel Elolvasom