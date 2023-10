Megdobban a szíved attól, ahogy T. Danny a szerelméről beszél: elképesztően édes videó

T. Danny karrierje szárnyal és határ a csillagos ég. Előadóként és dalszerzőként is bizonyított már, most viszont egy teljesen új terepen, a táncparketten próbálta ki magát.

Sokan nehezen tudták elképzelni, hogyan akklimatizálódik majd a magas, elsőre merevnek tűnő T. Danny a Dancing with the Stars műsorában, de mindenki legnagyobb meglepetésére egy teljesen új oldalát mutatta meg. Az egyik adásban el is mondta, hogy a legtöbben a komoly Danny-t ismerik, pedig van egy mókás, vidám oldala is, amit most igyekezni a felszínre hozni a táncon keresztül. Szerintünk nagyon jól sikerült, és a műsor egyik legnagyobb meglepetése ebben az évadban ő lett, ezt pedig a rajongók visszajelzései és a zsűri pontszámai is tükrözik.

T. Danny karrierjéről ódákat tudnánk zengeni, magánéletét viszont szándékosan a négy fal között éli. Mivel nagyon óvja a privát szféráját, hosszú ideig azt a kérdést sem volt hajlandó megválaszolni, hogy van-e barátnője. A médiafigyelemnek köszönhetően azonban T. Danny most végre kimondta, amire rajongói olyan régóta vártak és kiderült, hogy boldog párkapcsolatban él, szerelme pedig nem más, mint Kecskés Enikő. Enikőt szépségkirálynőként és modellként ismerte meg az ország, jelenleg pedig az Ázsia Expressz műsorában láthatjuk.

T. Danny megható videóban beszélt róla, hogy életében most először szerelmes és mit jelent számára a szerelem.

