A rajongók gyanakodnak, hogy Taylor Swift férjhez ment

Nem gyűrűt szúrtak ki az ujján, és még nem is egy árulkodó lesifotó miatt kezdtek el követői arra gyanakodni, hogy titokban férhez ment a country pop ikon. A napokban kiderült, hogy az énekesnő újrakeverve felvette régi dalait, sokan felfigyeltek arra, hogy volt néhány változtatás a dalszövegekben az eredetihez képest, például, mint az ikonikus Love Story című dalban a "Baby just say yes", azaz "Baby, mondj igent" sort "Baby igent mondott"-ra cserélte. Hoppá, mivel Taylor személyes ihletésű dalokat gyárt, igencsak alapot ad a gyanakodáshoz, hogy ő bizony igent mondott már.

Azonban ez még csak egy a sok közül!

Új albumán, a frissen kiadott Evermore-on hallható az Ivy című track, amelynek egyik sorában ("And drink my husband’s wine") a férjeként hivatkozik szerelmére. Azért ez nem lehet véletlen, hiszen Taylor még sosem hívta egyik szerelmes számának tárgyát sem a férjeként.

Mikor az angol DailyMail felhívta ezzel kapcsolatban Taylor szerelmének, Joe Alwynnak szüleit, ők mindössze annyit mondtak a lapnak, hogy nem mondanak semmit erről.

Nos, hát fura, hogy nem tagadták le.

Szerinted mi lehet az igazság?

Az izgi nyomozáshoz süsd meg Taylor kedvenc kekszét, a recept a galériában!

