Nincs fotózkodás más nőkkel - Taylor Swift szigorú szabályokat állított fel Travis Kelce-nek

2023 őszén kezdődött el és Travis Kelce kapcsolata, bár mint kiderült, a sportoló már nyáron próbálta megszerezni az énekesnő telefonszámát - akkor még sikertelenül. Azóta viszont még az is pontosan tudja, kivel randizik , aki nem követi a magánéletét, hiszen az internet innentől kezdve tele volt a róluk készült fotókkal.

A rajongókat is meglepte, hogy ennyire nyilvánosan vállalja a kapcsolatát a világ előtt és beszél a magánéletéről, hiszen az elmúlt években erre abszolút nem volt példa. Ránézésre viszont megtalálta a boldogságot Travis Kelce oldalán, minden szabadidejüket együtt töltik, a férfi ott van rengeteg koncertjén, ám most fény derült arra, hogy azért Taylornak akad néhány elvárása. Vagyis pontosabban szabálya.

Egy közeli ismerősük árulta el a Life & Style Magazine-nak, hogy több szabályt állított fel a férfinek, amitől nem tágít. Az egyik, hogy Travis nem mehet sztriptízbárokba (ahol korábban azért meg-megfordult), valamint azt is megtiltotta neki, hogy női rajongókkal fotózkodjon. Ez utóbbival elsősorban az a célja, hogy megelőzze a kamucikkeket és pletykákat, amelyekben másokkal boronálják össze a sportolót, és bár a férfi betartja, azért forgatta a szemét, amikor először hallotta.

Azt is elvárja tőle, hogy ne csak üzenetben beszélgessenek, hanem FaceTime-on hívja fel és válaszoljon is ezekre a hívásokra rögtön, ha nincsenek együtt. Állítólag ebben az is benne van, hogy így láthatja, kikkel tölti épp az idejét Travis. És a legmeglepőbb pont, bár ez nem annyira szabály, de mégis: 500.000 dollárt fizetett a férfinek, hogy költse azt a ruhatára építésére, öltözzön stílusosabban, tekintve, hogy a sportoló eddig nem igazán foglalkozott ezzel. Na meg persze azért is, mert Taylor például 60 ezer dollárt költött csak a Super Bowlos szettjére, és szeretné, ha Travis tartaná vele a tempót ezen a téren.

a Super Bowlon

Állítólag egyébként Travisnek is akadt néhány elvárása Taylor felé, de ezekről nem árult el részleteket a közeli ismerős.

Nem ritka, hogy Hollywoodban őrületes elvárásaik vannak a sztárpároknak! Ezek a hírességek például meglepő dolgokat írtak saját házassági szerződésükbe:

