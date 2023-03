5 egyszerű trükk, hogy egész nap tartós, ragyogó legyen a sminked

Hivatalosan is beköszöntött a tavasz, szóval itt az ideje annak, hogy kívül-belül felfrissülj! Először is, pakold el a téli ruhatáradat, majd a gardróbrendezés után nézd át alaposan a piperetáskád tartalmát is: a most következő hónapokban nem kell használnod a magas fedésű alapozóidat és a sötétebb árnyalatú rúzsaidat sem. A jó hír az, hogy márciustól mindössze néhány termékre és pár percre lesz szükséged reggelente, hiszen ebben az évszakban a „kevesebb néha több” lesz a mottód a sminkeléskor.

Minimalista maximalizmus

A makeup artistok azt mondják, 2023 tavaszán a minimalista maximalizmusé a főszerep: ez azt jelenti, hogy nem a piperéid számán, hanem a hatásukon, illetve a bőr textúráján van a hangsúly. Hogy mit kell beszerezned először? Nos, az új legjobb barátod egy medium fedésű alapozó vagy színezett BB krém, hidratáló lesz: érdemes SPF tartalmút (fényvédő faktoros) választanod, hogy megóvd magad a (tavaszi) napsütés káros hatásaitól. A szakértők arra biztatnak mindenkit, hogy ne rejtegessék a természetes arcszínüket (és szépségüket) és a no-makeup makeup hatáshoz a nude színeket részesítsék előnyben.

Trükkös tavasz

Ebben az évszakban is hódítani fog például a tavalyi nyár egyik legtrendibb kiegészítője, a barna szempillaspirál: a klasszikus fekete változattal ellentétben ez sokkal természetesebb megjelenést kölcsönöz viselőjének. Bár ezt elsősorban világos(abb) hajszín mellé ajánlják, sötét árnyalatú tincsek esetén sem kell lemondani róla: ha az utóbbi tábort erősíted, kizárólag az alsó ívre vidd fel a festéket. És persze most is bevetheted a közösségi oldalakon vírusként terjedő „face-lifting” trükköt: ami azt jelenti, hogy a pirosítót a korábbi „vízszintes” irány helyett az arccsontnál felfelé, a fülek irányába kell feltenned.

Kettő az egyben

A minimalista maximalizmus jegyében jó, ha olyan termékek mellett teszed le a voksodat, amelyeket többféleképpen is bevethetsz: egy színezett ajakápoló akár rúzsként is alkalmazható és így amiatt sem kell aggódnod, hogy cserepesek lesznek az ajkaid, az alverde paletta pedig nem csak szemhéjfestékként, de highlighterként is használható és a kis méretének köszönhetően szinte bármely táskában elfér. Szóval nem kell nehéz neszesszert cipelned magaddal, ráadásul pillanatok alatt elkészítheted a sminkedet.

Ragyogás felsőfokon

A tavaszi sminked persze csak akkor lesz tökéletes, ha egész nap ragyogó megjelenést kölcsönöz neked és szerencsére ezt könnyedén el is érheted, csupán néhány apró trükköt kell betartanod ehhez.

Hiába veszed meg a legjobb minőségű sminktermékeket, ha nem figyelsz oda a bőröd ápolására, a makeupod sajnos aligha lehet hosszantartóan ragyogó. Az olaj, a szennyeződések és az elhalt hámsejtek ugyanis felhalmozódnak a bőr felszínén és ez olyan textúrát ad az arcodnak, amelyet a sminked sem tud elfedni. Radírozd át hetente legalább kétszer a pofidat, hogy ne vesszen kárba a tavaszi makeupod. Emlékszel, hogy a koronavírus-járvány kirobbanása után nap mint nap figyelmeztettek minket arra, hogy ne érintsük meg az arcunkat? Erről a szokásról továbbra sem érdemes leszoknod, mert különben olajok, baktériumok kerülhetnek a pofidra az ujjadról és a sminkedet is lazán elkenheted egy mozdulattal. Nem szereted a folyékony rúzsokat? Semmi baj, maradhatsz a klasszikusnál, csak próbáld meg rétegesen felvinni azt: rúzsozd ki az ajkaidat, majd töröld le egy törlőkendővel és vesd be az arcbőrödhöz passzoló porpúdert. Ismételd ezt addig, amíg el nem éred a kívánt hatást. Használj a bőrtípusodnak megfelelő termékeket! Ha száraz az arcod, keress olyan sminkcuccokat, amelyek hialuronsavval táplálnak és hidratálnak, mint például a folyékony alapozó – ezzel megakadályozod a makeupod lehámlását. Ha a bőröd olajosodásra és pattanásokra hajlamos, használj mattító alapozóport szalicilsavval, mert ez segít leküzdeni a foltokat és szabályozza a bőr zsírtermelését. Időről időre csekkold a piperéid lejárati idejét: az új termékek jobban tapadnak a bőrhöz.

Most pedig mutatjuk, mi az, aminek idén tavasszal mindenképpen ott a helye a neszesszeredben!

