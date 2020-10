Takarítószerek, amik kutyás háztartásban is beváltak

Na de kiskutya ide vagy oda, takarítani nélküle is kell, pláne a járvány idején, szóval eldöntöttük a pasimmal, hogy jó előre betárazunk néhány tisztítószerből, hogy ne kelljen mindenért külön rohangálnunk a boltba, meg hát ki tudja mikor szorulunk be újra a négy fal közé...

Szóval most, hogy november 12-én elindul a Joy-napok, mi már tudjuk mit fogunk csinálni azon a hétvégén – vagy legalábbis annak egy részén. Erre buzdítanánk téged is, hiszen ezekre a szerekre így is, úgy is szükség van. Akkor meg nem jobb olcsóbban beszerezni azokat?

forrás: Joy magazin

November 12-15. között több, mint 300 kuponnal, és akár 70%-os kedvezményekkel várnak a JOY-Napok alatt! A kedvezményeket természetesen ezúttal is letöltheted majd a telefonodra, addig pedig érdemes IDE kattintva böngészni a sokszínű kuponfelhozatalt.

