Amikor két színész hónapokon át közös projekten dolgozik, az idejük nagy részét együtt töltik, sőt, a képernyőn még szerelmespárt is alakítanak, nem csoda, hogy időközben egymásba szeretnek. Nem egyszer láttunk már példát arra, hogy a közös munka egy közös életet is hozott magával, ahogy arra is, hogy emiatt lépett ki valaki korábbi kapcsolatából:

Az viszont már jóval ritkább, hogy két híresség egy klipforgatás során találjon egymásra. Márpedig egészen gyakori, hogy az énekesek egy másik sztárt kérnek fel partnernek a videó kedvéért, de ez sokszor ennyiben meg is áll. Ez alól kivételt képeznek az alábbi hírességek:

Shakira és Piqué

Emlékszel még, hogy 2010-ben mennyire felkapott sláger volt a Waka Waka? Ezt a számot választották az akkori labdarúgó-világbajnokság hivatalos dalának, ezért a hozzá készített klipben is főszerepet kapott a foci. Több híres sportolót is felkértek, hogy szerepeljenek a videóban, köztük persze az akkor még szingli Gerard Piquét. A közös munka meghozta gyümölcsét, hiszen még ott, a forgatáson egymásba szerettek, ma pedig már két gyermekük is van!

Íme az ominózus klip:

Britney Spears és Sam Asghari

Britney Spears is egy forgatáson ismerte meg jelenlegi szerelmét. A Slumber Partyhoz készített épp klippet, amikor az énekesnő a forgatáson meglátta a jóképű Samet. A srác nagyon zavarban volt a popsztár társaságában, ezért még csak leszólítani sem merte, így Britney tette meg az első lépést. Bemutatkozott Samnek, aki - hogy megnevettesse az énekesnőt - úgy tett, mintha fogalma sem lenne, ki az a Britney Spears. Jól döntött, mert ezzel felkeltette az érdeklődését, és most már évek óta egy párt alkotnak.

A klip, ahol mindez elkezdődött:

Colson Baker és Megan Fox

Megan Fox és Brian Austin Green válása elég váratlanul érte a rajongókat. Pláne, hogy miután bejelentették szakításukat, Megan Fox máris egy új pasi oldalán tűnt fel. Colson Bakerrel, azaz Machine Gun Kellyvel azután erősítették meg kapcsolatuk hírét, hogy a színésznő feltűnt a rapper új klipjében, ráadásul eléggé izzott körülöttük a levegő. A közös munka során egymásba szerettek, innentől kezdve pedig nem is akarták tagadni, hogy mi van közöttük.

Persze a klippet elnézve elég egyértelmű volt, hogy több van közöttük munkakapcsolatnál:

Enrique Iglesias és Anna Kournikova

A sztárpár igazán visszafogott életet él, már ami a posztokat illeti. Ritkán osztanak meg közös fotót, és gyermekeiket is csak időnként mutatják meg az Instagramon. Enrique és Anna azonban már nagyon régóta együtt vannak; 2001-ben, az énekes egyik klipjének forgatásán találkoztak, és rögtön egymásba szerettek. Azóta is töretlenül egy párt alkotnak, és nagyon boldogok együtt!

Már ekkor is jók voltak együtt:

Chrissy Teigen és John Legend

2006-ban még egyikük sem sejtette, hogy milyen különleges találkozásban lesz részük. Amikor az énekes Stereo című számához készült videoklip, a castingosok Chrissy Teigent kérték fel arra, hogy játssza el John szerelmét a felvételen. Bár a zenész szerint nem történt szerelem első látásra, ez a közös munka olyannyira összehozta őket, hogy ma már el sem tudnák képzelni az életüket máshogy.

Íme az első klip, ahol megismerték egymást. Persze azóta Chrissy jó néhány videóban feltűnt!

