8 színész, aki karrier csinált abból, hogy mindig ugyanazt a karaktert játssza

Amikor egy színészről kiderül, hogy jól állnak neki az akciófilmek, vagy nagyon belepasszol a vígjátékok világába, a készítők szeretik újra és újra ugyanabban a kategóriában viszont látni őket. Elvégre ezen a ponton már tudják, hogy sikeres lesz az alkotás, a nézőket bevonzza a mozikba a szereplőgárda, és hacsak nem muszáj, inkább nem kísérleteznek. Ez viszont elég sok hollywoodi sztár karrierjére ráteszi a bélyegét.

Színészek, akik nem tudnak szabadulni leghíresebb szerepük skatulyájából Sztárok Nem érdekel Elolvasom

Sokan ugyanis annyira megrekednek emiatt egy bizonyos szerepben, hogy teljesen mindegy, milyen filmről beszélünk, lényegében ugyanaztakaraktert hozzák mindig. Van, hogy nem is akarnak kilépni ebből a jól ismert közegből, de akadnak olyan is, akik próbálkoznak ugyan, ám sikertelenül. Ennek kapcsán most elhoztunk 8 olyan színészt, aki a legtöbb filmjében ugyanazt a szerepet alakítja, egymás után többször is!

Kattints a galériára a folytatásért:

Galéria / 8 kép Színészek, akik mindig ugyanazt a karaktert alakítják Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria