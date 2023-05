Híres emberek, akikről nem tudta a világ, hogy tetoválásuk van, méghozzá különleges jelentéssel

Ez alól a kedvenc sztárjaink sem kivételek. Sőt, mi több, sokszor ők szolgáltatják az inspirációt a legújabb tetkó divathoz, legyen szó mauri tetoválásról, esetleg egy kínai mondásról vagy éppen héber betűkről. Az elmúlt évtizedekben, akárcsak a szexuális fluiditás és a divat, így a tetoválások is szabad teret kaptak maguknak, amelyet régen oly gondosan kellett eltakarnia annak, aki látható helyre varratta magára.

Ma már bárki büszkén vállalhatja akár a munkahelyén is, mégis vannak, akik ennek ellenére is láthatatlan helyekre és méretben kértek tetoválást. Ennek sok oka van, de a következő sztárok esetében talán nem is olyan meglepő. Az azonban annál is inkább, hogy tetoválásuknak nagyon is különleges jelentése van.

Lássuk, kik ők!

Galéria / 7 kép Híres emberek, akiről nem tudta a világ, hogy tetoválása van, méghozzá különleges jelentéssel Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria

Van, amit maguk a művészek sem szeretnek elkészíteni, íme:

Galéria / 7 kép Tetoválások, amiket nagyon utálnak a tetoválóművészek Megnézem a galériát