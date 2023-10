Akik dalban írták meg: 6 híres ember, aki durván beszólt az exének szakítás után

Ennek pedig sokszor voltunk tanúi, sőt mi több, számos ilyen dal a mai napig sláger, talán még a mi lejátszási listánk TOP 10-esében is fellelhető. Ám, amikor személyes vonatkozásunk is van egy ilyen jellegű produktumhoz, nem mindig érzünk büszkeséget. Mindenki volt már úgy, hogy élete nagy szerelméről vagy egy számára fontos emberről csak jóval később derült ki, hogy nem is az, akinek gondolta vagy olyan hirtelen vett 180 fokos fordulatot a viselkedése, hogy szó szerint traumát okozott. A híres énekesek egyik legnagyobb fegyvere, hogy ezt bármikor kiírhatják magukról, úgy, ahogy azt ők akarják. A következő válogatásban ezért most azokat a sztárokat gyűjtöttük össze, akik dalban szóltak be az exüknek, nem is akárhogyan.

Lássuk, kikről van szó!

Galéria / 6 kép Akik dalban írták meg: 6 híres ember, akik durván beszóltak exüknek a szakítás után Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria

Ezeknek a daloknak is van története:

Galéria / 21 kép 10 ikonikus popdal, amit egy klasszikus dallam inspirált Megnézem a galériát