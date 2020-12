Gondoltál már arra, hogy milyen dolog lehet, ha egy sztár a főnököd? Mindig a példaképed közelében lehetsz, beleshetsz a hírességek mesés életébe, a csillogásból pedig talán rád is hull egy kicsi. Még a sztárvilágból is ismerünk olyat, akinek ez bejött, hiszen például a ma már külön birodalmat felépítő Kim Kardashian is Paris Hilton személyi asszisztenseként kezdte, bár erre ma már kevesen emlékeznek.

Kim viszont a kivétel, és bár nem vitás, hogy ettől függetlenül még mindig nagy élmény lehet egy hírességnek dolgozni, a következő beszámolók azért rávilágítanak arra, hogy az álomból lehet rémálom is. Akadnak ugyanis olyanok, akik egészen elképesztő feladatokra alkalmaznak külön embereket, másoknak dolgozni pedig csak önmagában kiábrándító. De vigyázat, az ilyen asszisztenseknek azért komoly fegyver van a kezükben, hiszen elég egy rossz szó, vagy egy megkésett fizetés, és máris elkottyintanak néhány érdekes részletet a lapoknak.

Most ilyen őrült esetekből szedtünk össze néhányat, a listánkon szereplő sztárok között pedig akad olyan, aki előszeretettel elcsalja a fogmosást, míg másról az derült ki, hogy még az ágyba is el kell kísérnie annak, aki neki szeretne dolgozni.

