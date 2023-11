10 évesen füves cigi, tiniként abortusz: 7 sokkoló dolog, amit sztárok árultak el az emlékirataikban

A híres emberek szeretnek memoárokat írni, mert egy idő után kikívánkozik, ami a lelküket nyomja, de kereskedelmi szempontból is igen lényegesek ezek. Mi pedig szeretjük olvasni ezeket, hiszen közelebb hoz a hőn szeretett sztárunkhoz, olykor vicces dolgok derülnek ki, elgondolkodtatnak arról, hogy ők is épp olyan emberek, hasonló problémákkal, mint mi. És olykor egészen meglepő traumáknak is utat engednek ezeken az oldalakon.

Lássuk, kik ők!



A következő válogatásban ezért azokat a sztárokat szedtük egy csokorba, akik nem féltek kitárulkozni memoárjukban az életükről és persze a titkairól.

Galéria / 7 kép 7 sokkoló dolog, amit hírességek árultak el az emlékirataikban Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria

ha kíváncsi vagy Kate Moss 7 legmegdöbbentőbb vallomására, akkor ezt is érdemes elolvasnod:

Galéria / 7 kép Kate Moss 7 legmegdöbbentőbb vallomása Megnézem a galériát