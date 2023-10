Rettegnek a sztárok: ők azok, akikről Britney Spears biztosan elárul néhány szafttos pletykát a könyvében

Britney Spears nem fogta vissza magát új, The Woman In Me című könyvében, és részletesen beszámol a szakma legnagyobb neveinek szaftos történeteiről.

a reflektorfényben élte az életét, a legnagyobb sztárok között és ezt kihasználva most 21 hírességet említ meg a Woman In Me című memoárjában. Most, hogy a várva várt könyv világszerte a rajongók polcaira került, végigvesszük, hogy milyen hihetetlenül sok hírességet nevez meg a Toxic énekesnője. Az olyan sztárok apró említéseitől kezdve, mint Cher, Mel Gibson és Robin Williams, egészen a Justin Timberlake-kel való kapcsolatát elemző mélyreható részletekig.

Britney még egy anekdotát is megoszt egykori szomszédjáról, abból az időszakból, amikor a Grease néhai sztárjának, Olivia Newton Johnnak a közelében élt. Olvasd el ezt is! Olvasd el ezt is! Justin Timberlake rémálma testet öltött: Britney Spears kitálalt arról, hogy terhes lett és az énekes vette rá az abortuszra Nézzük kik azok a nagynevű hírességek, akiket biztosan megemlít a memoárjában: Colin Farrell Britney a könyvében Collin Farrellel való kéthetes kalandjáról is pikáns részleteket árul el. Elmondása szerint 2003-ban viharos, de annál érzelmesebb pillanatokat éltek meg együtt. Natalie Portman Britney mesél arról az időről is, amikor beugróként dolgozott Natalie Portman mellett egy 1992-es off-Broadway show-ban, a Ruthless!-ben. Rachel McAdams és Ryan Gosling Britney Rachelre és Ryanre hivatkozik, amikor a Szerelmünk lapjai meghallgatásáról beszél, és arról, hogy éppen csak lemaradt a szerepről, mivel végül Rachel-t választották. Megemlíti Ryant is, akivel együtt szerepeltek a The Mickey Mouse Clubban. Reese Witherspoon Bár Britney nem beszél Reese-zel való találkozásokról, mégis úgy hivatkozik rá, mint egy inspiráló írónőre: "Amikor elkezdtem gondolkodni azon, hogy olyan lehetek, mint Reese, valaki, aki kedves, de ugyanakkor erős is, az megváltoztatta a szemléletemet arról, hogy ki vagyok". Madonna Madonna állítólag 18 említést kap a könyvben, mivel Britney számos különböző élethelyzet mesélése közben hivatkozik rá. Az egyik említés során kifejti, hogyan merítene inspirációt Madonna lényéből változtatna általa azon, ahogyan korábban élt. Kattints a galériára és tudd meg, milyen hírességeket említ még

a könyvében: Galéria / 3 kép Ezeket a hírességeket említi Britney Spears a könyvében

-re? Galéria / 7 kép Britney Spears fiatal éveiben

